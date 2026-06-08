La Real Academia Canaria de Bellas Artes rinde homenaje a José Aguiar

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba), en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Gomera (Cátedra Cultural José Aguiar de la Universidad de La Laguna), celebra el legado artístico de José Aguiar.
Para ello, entre este lunes y el miércoles se lleva a cabo un ciclo de conferencias en la sede de la institución académica en Santa Cruz de Tenerife (plaza Ireneo González, 1), cada día, a partir de las 19.00 horas, que reunirá a especialistas, investigadores y profesionales del ámbito cultural para analizar su trayectoria y su aportación al patrimonio artístico canario. La entrada es libre hasta completar el aforo.
EL PROGRAMA
Las ponencias comienzan este lunes con una perspectiva íntima a cargo del nieto del artista, Waldo Saúl Pérez Aguiar, con la charla Recuerdos de mi abuelo Pepe. Posteriormente, a las 19.45 horas, el fotógrafo Fernando Cova del Pino ofrecerá una visión visual y analítica titulada Mirando a José Aguiar.
La atención se centrará mañana martes en el valor patrimonial y de conservación de sus creaciones. La conservadora y restauradora de bienes culturales Carmen Suárez Benítez abordará la Restauración del Friso Isleño de José Aguiar.
La jornada se cierra a partir de las 19.45 horas con la intervención de Gerardo Fuentes Pérez, vicepresidente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, quien desgranará la emblemática pieza de la Última cena de Aguiar, ubicada en la basílica de Nuestra Señora de Candelaria.
Para finalizar, este miércoles, 10 de junio, se abordará el perfil del autor en la retratística decimonónica y del siglo XX. Jonás Armas Núñez, vicedirector de la Cátedra Cultural José Aguiar de la Universidad de La Laguna, pronunciará la conferencia Aguiar retratista. El cierre del ciclo correrá a cargo del graduado en Historia del Arte Conrado Álvarez Fariña, a partir de las 19.45 horas, con un estudio pormenorizado sobre El retrato de Antonio Lecuona Hardisson.
José Aguiar García (1895-1976) fue una de las figuras más destacadas del arte canario del siglo XX y un referente fundamental de la pintura mural en España. Nacido en 1895 en Santa Clara, Cuba, se trasladó con su familia a Agulo, en La Gomera, un lugar que marcaría profundamente su sensibilidad artística y gran parte de su obra.
Las creaciones de José Aguiar se identifican especialmente por su exaltación de las tradiciones y de la identidad canaria, ya que representó con frecuencia campesinos, pescadores, romerías, escenas religiosas y costumbres populares, mostrando una visión idealizada y heroica del pueblo canario.
Entre sus trabajos más importantes se encuentran los murales del Salón Noble del Cabildo de Tenerife, el Friso Isleño del Real Casino de Tenerife y las pinturas de la Basílica de Candelaria, consideradas algunas de las obras más representativas del muralismo español del siglo XX. Recibió numerosos reconocimientos y en 1960 fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.