Petite Lorena se instala este verano en el Teatro Leal con su espectáculo ‘Tremenda’

La cómica y actriz palmera Petite Lorena iniciará la temporada 2026/2027 volviendo este verano a los escenarios deCanarias para ofrecer una residencia de su espectáculo Tremenda, del 2 al 4 de septiembre, en el Teatro Leal de La Laguna. La artista canaria vuelve así a uno de los escenarios más emblemáticos de Tenerife, y simbólico para ella, con su propuesta más reciente, en la que mira con perplejidad hacia la mujer de 48 años en la que se ha convertido.
SIN RED
El espectáculo, que nace de la cultura de la oralidad de nuestras abuelas, es una propuesta sin filtros, llena de ritmo, frescura y humor incisivo, donde recorre el filo de lo políticamente correcto e incorrecto sin red ni paracaídas. Tal y como explicó en su día a este periódico, Tremenda habla sobre cómo hoy observa el mundo, con toda la experiencia, el asombro y las inseguridades que la han conducido hasta aquí. Una perspectiva en la que el humor adopta, como era de esperar, un papel de absoluto protagonismo.
Inaugurar la temporada de esta forma representa algo muy especial para la artista, también porque será la primera vez que una cómica tenga un espectáculo teatral en residencia durante varios días, consolidando así una relación de largo recorrido con el escenario lagunero del Teatro Leal y la audiencia del Archipiélago.
“Es un sueño poder tener una estancia de varios días en La Laguna, porque hace posible que todas esas personas que se quedaron sin entradas, o que quieran volver a ver el show, ahora puedan hacerlo en una ciudad que ha sido muy importante para mi carrera”, pone de relieve Petite Lorena, quien añade que “la complicidad con el público canario es más fuerte que en ningún otro sitio”.
La cómica recuerda, además, que fue precisamente en el Teatro Leal de La Laguna donde se grabaron aquellos primeros vídeos que se hicieron virales, convirtiendo este escenario en un punto de inflexión en su trayectoria profesional.
Durante su itinerario, Tremenda ha colgado el cartel de entradas agotadas en diferentes teatros del Archipiélago y la Península, además de dar el salto a Hispanoamérica con una gira que ha incluido paradas en varios países, como Costa Rica, Panamá y Argentina, donde la artista ha conectado con nuevos públicos desde un comedia universal, cargada de verdad y complicidad.
Las entradas para la residencia de Tremenda en el Teatro Leal de La Laguna del próximo mes de septiembre se van a poder adquirir en la taquilla y en las plataformas habituales de venta online del recinto.