El libro ‘Jerónimo Saavedra: El último prócer’ se presenta en el Templo Masónico

El Templo Masónico de Santa Cruz Tenerife fue este sábado escenario de la presentación del libro Jerónimo Saavedra. El último prócer, obra de la escritora Marta Saavedra, en un acto que reunió a representantes institucionales, miembros de la masonería española y numerosos asistentes interesados en la figura de quien fuera uno de los grandes referentes de la vida pública canaria.
La presentación contó con las intervenciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza; del soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España, Jesús Soriano Carrillo; y de la propia autora, Marta Saavedra.
A lo largo del acto se destacó la extraordinaria trayectoria política, institucional e intelectual de Jerónimo Saavedra Acevedo, cuya labor dejó una profunda huella en la construcción de la Canarias contemporánea. Los ponentes recordaron su papel como presidente del Gobierno de Canarias, ministro del Gobierno de España, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y diputado del Común, poniendo en valor su compromiso con la democracia, la justicia social, la cultura y el servicio público.
“Este libro es, además de una biografía política -subrayó Bermúdez-, un retrato profundamente humano de una de las figuras más decisivas y singulares de la historia reciente de Canarias. Una obra construida desde la cercanía, pero también desde el rigor y la voluntad de comprender a un hombre que trascendió ampliamente los límites de la política convencional”.
Bermúdez detalló que “Jerónimo Saavedra fue, como tantas veces se ha dicho, un político culto, dialogante y profundamente libre. Pero también alguien capaz de mantener siempre intacta la cercanía personal, la elegancia en las formas y el respeto hacia quienes pensaban distinto”.
El regidor quiso destacar el espacio de la presentación, al señalar que “es especialmente significativo que este libro se presente precisamente aquí, en el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, en el que cada rincón de este edificio, levantado por hombres que creían en el diálogo, en la libertad, en la cultura y en la convivencia, y que hoy pertenece al pueblo de Santa Cruz de Tenerife, habla de una manera de estar en el mundo que Jerónimo practicó siempre desde la serenidad y desde una enorme coherencia personal”.
Al igual que hizo el alcalde, los intervinientes subrayaron la dimensión humana de Saavedra, caracterizada por su cercanía, capacidad de diálogo y vocación de entendimiento, cualidades que le permitieron convertirse en una de las personalidades más respetadas de la vida política española.
En otro de los momentos de la presentación también se puso de relieve una faceta menos conocida para parte de la ciudadanía: su pertenencia a la masonería y su firme compromiso con los valores humanistas que esta representa. En este sentido, se destacó la coherencia existente entre los principios de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y defensa de los derechos humanos presentes en la tradición masónica y la trayectoria pública desarrollada por Jerónimo Saavedra a lo largo de su vida.
Los participantes coincidieron en señalar que la elección del Templo Masónico de Tenerife como escenario para la presentación revestía un especial significado simbólico, al permitir recordar no solo al político y al intelectual, sino también al masón comprometido con la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria.
La autora, Marta Saavedra, explicó que la obra pretende acercar al lector a la dimensión más personal de Jerónimo Saavedra, ofreciendo un retrato riguroso y humano de quien es considerado una de las figuras fundamentales de la historia reciente de Canarias.
El acto concluyó con un coloquio entre los asistentes y la firma de ejemplares por parte de la autora, en una jornada marcada por el reconocimiento, el afecto y la reivindicación del legado de una personalidad cuya influencia continúa muy presente en la sociedad canaria.
La presentación constituyó, además, un homenaje a la memoria de Jerónimo Saavedra (Las Palmas de Gran Canaria, 1936-2023) y a los valores de diálogo, tolerancia, cultura y compromiso cívico que inspiraron tanto su acción pública como su vida personal.