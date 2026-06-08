Satélite Teatro ofrece en CajaCanarias ‘La línea’, su muestra de final de curso

La Academia Satélite Teatro celebra este lunes (19.30 horas) su muestra final de curso en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Creada e interpretada por el alumnado -personas con discapacidad-, la muestra, que se denomina La línea, supone la celebración de un proceso compartido donde el teatro ha sido espacio de expresión, encuentro, juego, escucha y descubrimiento, entendiendo la diversidad de capacidades no como un límite, sino como parte de la riqueza del grupo.
La línea parte de una pregunta sencilla: ¿qué hay que hacer para cruzarla? A partir de ahí, aparecen las expectativas, las ganas de hacerlo bien y el deseo humano de encajar y pertenecer. La propuesta invita al público a mirarse, reírse, reconocerse y preguntarse qué pasa cuando miramos esa línea de otra manera.
La muestra será también el cierre escénico de un proceso formativo patrocinado por la Fundación CajaCanarias, iniciado el 15 de septiembre y desarrollado semanalmente hasta el próximo 24 de junio en la Escuela de Actores de Canarias. Esta es la tercera generación de la Academia Satélite Teatro, que retomará su actividad tras el verano para seguir ofreciendo un espacio de formación, creación y encuentro a personas con discapacidad con inquietudes teatrales, acompañándolas a descubrir y fortalecer su voz propia en un entorno seguro adaptado a sus necesidades.