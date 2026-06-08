‘Time and water’ obtiene el premio del Ficmec al mejor largometraje documental

El 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) se clausuró este domingo tras ocho días de proyecciones y actividades de concienciación ambiental, primero en Garachico y después en Icod de los Vinos, y anunció su palmarés. Time and water (Islandia, EE.UU.), de Sara Dosa, ha obtenido el Premio Brote al largometraje documental “por el sorprendente paralelismo entre la vida de una familia y la vida de un glaciar”.
“Desde el nacimiento hasta la muerte -expuso el jurado-, hielo y humanos conviven y se transforman bajo la mirada de Sara Dosa; una mirada cargada de sentimiento que mezcla sabiamente imágenes de hoy y de ayer para crear una narración emocionante”.
El jurado de las secciones oficiales ha estado compuesto por la directora y guionista española Gracia Querejeta; la productora y académica mexicana Martha Orozco y la física y jefa de Meteorología de RTVE, Mónica López. Tres miradas de enorme rigor que han aportado su visión para otorgar los galardones al mejor largometraje documental y mejor largometraje de ficción, destacando “la enorme calidad y el valor testimonial de las obras premiadas”.
Así, además del reconocimiento para Time and water, el largometraje documental Al oeste, en Zapata (David Bim) recibió una mención especial del jurado como consecuencia de “la valentía de un relato casi inaudito que coloca al espectador ante la cruda realidad de una Cuba desconocida para la mayoría”.
En la categoría de largometraje de ficción, el premio fue para Dj Ahmed (Georgi M. Unkovski), “por su espléndida narración visual de la vida de un joven macedonio obligado a encontrar la felicidad entre la tradición y la modernidad, entre la música electrónica y el cuidado del rebaño, entre un padre de otro siglo y una muchacha aparentemente inalcanzable”.
Asimismo, hubo una mención para Hasta la montaña (Sophie Deraspe), debido a su capacidad de sumergir al espectador en un viaje exterior e interior hacia una vida más íntegra y cercana a la naturaleza, y por acercar con precisión a un protagonista empeñado en cumplir su sueño a pesar de las dificultades, contratiempos y desengaños.
La sección oficial de cortometraje de animación tuvo como jurado al equipo de la sección Jugando en Verde, compuesto por Eurídice Cabañes, coordinadora de la jornada; Maica Amador Marrero, especialista en tecnología y sostenibilidad; Alberto Oliván Tenorio, profesor e investigador especialista en narrativa y diseño de videojuegos, y Yurena Escobar Flecher, experta en neurociencia aplicada y entornos inmersivos.
El Premio Brote en este apartado recayó en Bats and Bugs (Lena von Döhren) por su frescura, sencillez y su “coherencia interna impecable” entre diseño visual, sonoro y mensaje. Una obra maravillosa por su capacidad de integrar un mensaje iniciático sobre la naturaleza de forma orgánica, sin resultar excesivamente pedagógica, y siendo accesible para todas las edades.
El jurado de la sección de cortometraje documental estuvo compuesto por alumnado del CIF César Manrique y del IES Felo Monzón. Sus integrantes premiaron a Amma, Do giraffes cry? (Kartikeya Saxena) por su narrativa circular y autoconclusiva, que, unida a una gran fotografía y montaje, lanza una potente y necesaria crítica al cautiverio animal como entretenimiento humano.
El Premio del Público Telesforo Bravo reconoce a la película mejor valorada por los espectadores. En esta edición ha sido para la película también ganadora al mejor largometraje de ficción, Dj Ahmed, de Georgi M. Unkovski.