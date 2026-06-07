Momoko Seto muestra en el Ficmec una reivindicación a través de los sentidos

“Mi película no hace una reivindicación ecológica desde un punto de vista político, como lo hacen las manifestaciones o concentraciones, sino más bien a través de los sentidos, de una percepción sensorial, que permite al público abordar la protección de la naturaleza desde otro punto de vista”, asegura la cineasta japonesa Momoko Seto, que compartió este sábado su película Dandelion’s Odyssey con el público del 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) en el Parque del Drago, en Icod de los Vinos.
Dandelion’s Odyssey (Francia, Bélgica, 2025) está protagonizada por unos amigos peculiares, Dandelion, Baraban, Léonto y Taraxa, cuatro semillas del mismo diente de león que se salvaron de una explosión nuclear que destruyó el planeta Tierra y se ven lanzadas al cosmos en un viaje por planetas y constelaciones. Cuando aterrizan en un paraje desconocido, emprenden una inolvidable aventura para encontrar un nuevo hogar.
La película, que combina animación 3D, macro en imagen real y time-lapse en un viaje ecológico, concursa en el apartado de largometraje de ficción en la sección oficial del Ficmec.
Las semillas que protagonizan la cinta de Seto “están fabricadas en una animación 3D, pero todo el resto del entorno, las plantas y los animales, ha sido grabado de forma real. Lo único que está hecho con animación son las semillas”. En esta combinación de la animación y de la realidad, a la cineasta le interesa, por un lado, “grabar lo real como no se ha visto antes, con herramientas nuevas, como el robot, el time-lapse y otras técnicas de cine que nos permiten ver un mundo familiar, como las babosas, el diente de león…”. “Pero también hemos usado la aceleración, el zoom, de forma que sean más grandes que nosotros y nos permita ver estos personajes de otra forma”, explica la cineasta al dar detalles de las técnicas empleadas en su film. Una vez que estos elementos son animados, se convierten en la percepción del público. “Nos ponemos así a un nivel de la naturaleza que no conocemos tanto y que nos supera”.
En esta original aventura, las cuatro semillas atraviesan diferentes ecosistemas y el viaje se presenta de forma que “lo vemos desde su mirada, con movimientos que no son humanos”. “No son como nuestros cuerpos, sino que, a través de ellas, busco ofrecer una percepción de la naturaleza que nos rodea, que es muy familiar, pero desde otro lugar, lo que nos permite percibirlo de otra manera”, apostilla.
La programación de este domingo, último día de la vigesimoctava edición del Ficmec, contempla dos sesiones de proyecciones cinematográficas en el Parque del Drago. En primer lugar, a las 11.00 horas se proyecta la película Jota Urondo, un cocinero impertinente (Argentina, 2025), de Mariana Erijimovich y Juan Villegas. A las 13.00horas es el turno de la exhibición de los cortos rodados en la quinta edición de ECOrueda, espacio de participación dirigido por el cineasta José Víctor Fuentes, que invita a los participantes a rodar su corto medioambiental según el sistema de cine exprés.
El largometraje de Mariana Erijimovich y Juan Villegas muestra el viaje sensorial que significa degustar la carta que ignora las tendencias de la alta cocina, con ingredientes como carne madurada, kimchi y ñoquis con chinchulines, en el Urondo Bar, que desafía a la industria y celebra el placer de lo auténtico. Javier Urondo no es solo un chef, es un anfitrión que entiende la cocina como un reservorio cultural, donde cada plato es el eco de un legado.
Jota Urondo cuestiona los ideales promovidos por la industria alimentaria, señalando que esta tiende a homogeneizar nuestros hábitos de consumo. Frente a ello, propone una búsqueda de una alimentación más pura y cercana a la que el ser humano consumía hace incluso mil años.
Esta proyección es la parte inicial de Cocina sostenible, la sección con la que el festival reivindica la comida de kilómetro cero como un pilar necesario para construir una sociedad más sostenible. El producto gastronómico canario cobra vital importancia en este espacio. En Icod, la sección corre a cargo del IES San Marcos -referente en el mundo gastronómico desde hace más de 30 años-, que, tras la película, ofrece al espectador un brunch degustación con yogur, pan, kimchi, gochujang, empanada, ñoquis o ternera, entre otros ingredientes. Las entradas, a 10.00 euros, se compran en el enlace web https://tickety.es/event/jota-urondo-un-cocinero-impertinente-ficmec-2026.
Por su parte, ECOrueda presenta el resultado de los equipos constituidos para el rodaje de cortos de temática medioambiental, abierto a cineastas, actrices, actores y técnicos y, también, a estudiantes de ciclos formativos de Imagen y Sonido. Cada grupo de rodaje es retado a idear, rodar y editar un cortometraje durante los días del concurso. El programa del domingo incluye la última jornada de la XIV Feria Medioambiental, un espacio experiencial, divulgativo y comercial que articula su contenido en torno a dos grandes vertientes complementarias: la producción ecológica y la sostenibilidad. Estará abierta en el entorno de la plaza de la Pila de 10.00 a 14.00 horas.