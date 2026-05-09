Mueca 2026 fija su mirada en el humor y el teatro

El Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca afronta hoy sábado en Puerto de la Cruz su jornada más intensa y participativa. Con 28 funciones en 14 espacios, la programación destaca por su carácter multidisciplinar, con el humor y el teatro como protagonistas, sin olvidar el circo, la danza y la música.
Uno de los platos fuertes viene de Andalucía: Chipi La Canalla presenta El bar nuestro de cada día (21.00 horas, Espacio Plaza Concejil Asociación Apanate), un velatorio que esconde una verbena con camarero, ataúd y 40 cajas de cerveza. También en el apartado de humor figura la compañía Zanguango Teatro, que ofrece El peor espectáculo del mundo, de momento (19.00, Espacio Nicko Valoriza).
‘KONTROL’
Katastrofa Clown (17.00, Espacio Nicko Valoriza) brindará rock and roll, magia y burbujas gigantes. La compañía belga Compagnie Krak ofrecerá tres funciones de su joya poética Kontrol (12.00, 17.00 y 20.00 horas, Espacio Plaza Concejil Asociación Apanate). Y el argentino afincado en Gran Canaria Show de Tadeo rescatará del olvido el trompo, el diálogo con el público y la risa familiar (12.00 y 17.00, Espacio Playa Martiánez Loro Parque Fundación).
La Escuela de Actores de Canarias desplegará su pasacalle Las Cuatro Estaciones (12.00 y 17.00), una celebración con zancudos, música y paradas escénicas sorpresa. De igual modo, el proyecto de electrónica y electroacústica Alizulh (13.00 horas), el dúo Sofía Pérez & Mararía González (20.00) y la banda de psicodelia y rock TAL!!! (18.00) configuran la oferta de música de las Islas en el espacio Universo de la Música La Ranilla. Vässil Ohn Quartet (21.00, Espacio Nicko Valoriza) trasladará el folclore canario a la Nueva Orleans de los años 20.
En el espacio Universo del Movimiento Playa San Telmo, la compañía tinerfeña DanSign impartirá el taller escénico Danzando con las palabras (13.00 horas), donde la danza y la lengua de signos dialogan. Abián Hernández presentará Constelación (17.00) y la uruguaya Mariana Torres Herrera abordará la maternidad como territorio de transformación en Nombrar(me) (12.00). Además, la Compañía Daniel Abreu traerá Selva (20.00) y Judit Mendoza presentará Dorian (21.00 horas).
AUSTRALIA Y FRANCIA
Las propuestas internacionales también tienen su espacio. Circa, la compañía australiana, regresa con Wolf/Lobo (21.00 horas, Espacio Muelle Turismo de Tenerife). Desde Francia, Yoann Bourgeois representará L’approche infinie (19:00 horas, Espacio Lago Martiánez Asociación Afate), un juego de equilibrios precarios sobre sillas, escaleras y cuerpos en suspensión.
El trío galo Los Putos Makinas (21.00, Espacio Toti Aqualia) desatará un delirio malabar donde el absurdo se convierte en lengua materna. Y desde Finlandia, Kate & Pasi plantean un duelo coreográfico en Suhde (17.00, Espacio Toti Aqualia), con malabares y acrobacias. El argentino afincado en la Comunidad Valenciana Federico Menini repetirá su poema visual de maderas y equilibrios Llar (12.00 y 17.00, Espacio Muelle Turismo de Tenerife).
La programación de este sábado en el festival, que concluye mañana, ofrece otras propuestas, como Urban Mueca, Muecas de Mueca y La otra vida de las cosas. Para conocerla en detalle, con horarios y los mapas de los espacios, se puede consultar su sitio web: www.festivalmueca.com.