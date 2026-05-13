La Librería del Cabildo de Tenerife inicia esta tarde su agenda de actividades con un taller de escritura

La Librería del Cabildo, que gestiona la Consejería de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife a través de la empresa pública Ideco, estrena este miércoles la primera de sus actividades. Se trata de un taller literario, denominado La magia de las letras, que se desarrollará todos los miércoles hasta el 3 de junio, en horario de 18.00 a 20.00 horas. Impartido por el escritor Víctor Conde, el taller está centrado en la narrativa clásica. El alumnado deberá redactar sus propios textos y, posteriormente, se realizará una puesta en común con lecturas y correcciones.
Los participantes recibirán formación sobre diferentes aspectos, como los géneros literarios, los fundamentos de la escritura, cómo se escriben los diálogos en el cuento y en la novela, cómo se construye un buen personaje o los entresijos del mundo editorial, entre otros temas.
Las personas interesadas en asistir deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a la direccion info@libreriadelcabildo.net, hasta completar el aforo.
La Librería del Cabildo reabrió sus puertas el 30 de abril, tras permanecer cerrada durante más de seis años.