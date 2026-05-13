Las jornadas ‘Te “ríes” como una niña’ comienzan esta tarde con un coloquio

La Fundación CajaCanarias inaugura este miércoles sus jornadas Te “ríes” como una niña, un espacio abierto al debate que aborda la experiencia de profesionales del humor que forman parte del sector y también la labor de las productoras con perspectiva de género, dos elementos que van estrechamente de la mano.
La primera parada es el coloquio Comedia con perspectiva, que reúne esta tarde a las cómicas Jéssika Rojano, Sil de Castro y Esther Gimeno Gascón, moderadas por Valeria Vegas. La sesión comenzará a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar el aforo. Toda la información se halla disponible en la web www.cajacanarias.com.
Con Te “ríes” como una niña, la Fundación CajaCanarias pretende abordar temas como los obstáculos y estigmas a los que se enfrentan las mujeres a la hora de desarrollarse dentro del mundo del humor; la discriminación por edad y sexo; la precariedad laboral, así como la falta de una comunidad que las respalde. Además, se pretende visibilizar el papel de las industrias productoras, el desarrollo de nuevas líneas de comedia que contribuyen a la perpetuación de discursos machistas o de los roles de género, así como la forma de afrontar, desde el papel de cómicas, temáticas que no han sido tradicionalmente asociadas a la mujer. Esta iniciativa también pretende fomentar los espectáculos realizados por mujeres y los talleres de clown femeninos.
Jéssika Rojano, Sil de Castro y Esther Gimeno Gascón tratarán, asimismo, la hipersexualización de las mujeres y su utilización como cuota, y no como una causa justa, las consecuencias de la insularidad y la necesidad de visibilizar el machismo existente en la profesión, no solo en los discursos, sino también como patrón de conducta social.
‘JAZZ CAFÉ’
Por otra parte, pero sin abandonar la agenda cultural, la Fundación CajaCanarias continúa hoy con la cuarta edición del Jazz Café, ciclo musical dedicado al disfrute del jazz en directo y en formato acústico, con un planteamiento cercano e inspirado en los tradicionales clubes de jazz de mediados del siglo XX. El escenario recibirá al ensamble Enrique Thompson & Revirado Project, en un concierto que ha agotado todas sus entradas. La cita, en el espacio cultural de la capital tinerfeña, comienza a las 19.00 horas con un servicio de café e infusiones incluido en el precio de la entrada, para, a las 20.00 horas, dar comienzo a la actuación.