Carmen Méndez Marco inaugura ‘Génesis’ en el Real Casino de Tenerife

Carmen Méndez Marco, la joven artista de 25 años, es una voz muy singular en el arte contemporáneo canario emergente. Ahora presenta su primera exposición monográfica: Génesis. De la línea al volumen. En este proyecto, la creadora tinerfeña da un paso audaz al mostrar, por primera vez de forma conjunta, su obra pictórica y sus esculturas en madera. La muestra, que se inaugura este viernes (19.00 horas) en el Real Casino de Tenerife, en la capital tinerfeña, no es solo una exhibición, sino el manifiesto de una joven artista que ha decidido explorar el origen de la forma.
EL PROCESO DE LA CREACIÓN
En Génesis, que se va a poder contemplar hasta el 29 de mayo, Méndez Marco invita al espectador a recorrer el proceso de creación desde su estado más puro. Por primera vez, el público podrá descubrir cómo sus cuadros, en los que predomina la esencia de la línea, conviven en un diálogo íntimo con sus esculturas, que dotan de alma y tridimensionalidad a la materia orgánica.
Exponer en un espacio como el Real Casino de Tenerife supone para la artista un puente perfecto entre la tradición del entorno y la vanguardia de una nueva generación que entiende la madera como un material vivo y en constante evolución.
Esta monográfica marca un punto de inflexión profesional: el salto de la joven promesa a la artista multidisciplinar capaz de sostener un discurso propio en solitario. Carmen Méndez Marco utiliza esta cita para reafirmar su compromiso con la belleza de lo esencial, logrando que sus piezas respiren y transformen el histórico salón en un refugio de serenidad. Génesis es, en definitiva, la celebración de un talento que, al cumplir un cuarto de siglo, demuestra que la madurez artística no es una cuestión de tiempo, sino de sensibilidad y valentía.