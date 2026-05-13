De Mozart a la zarzuela actual, Ópera de Tenerife da a conocer su programación para el curso 2026/2027

El Auditorio de Tenerife presentó este martes la agenda lírica 2026/2027. Con el lema El mundo parece inmenso y callado [en respuesta a un planeta polarizado], Ópera de Tenerife ofrecerá doce títulos: ocho de la temporada y cuatro de la pretemporada, con Ópera en minúscula. Los detalles fueron ofrecidos por el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero.
En sus intervenciones expusieron que la actual temporada está llegando a más de 18.000 asistentes, entre ellos 1.300 abonados, de los cuales 200 son menores de 30 años. De igual modo, resaltaron las nominaciones de Yerma a mejor espectáculo de lírica y mejor vestuario en los Premios Talía, que se entregan el próximo lunes.
Del Clasicismo de Mozart a la zarzuela de nueva creación de Javier Carmena, la temporada ofrece riqueza en repertorio con producciones propias y en alianza con grandes teatros. La Sala Sinfónica es el escenario principal de la programación, que también llegará al Espacio La Granja y al Teatro Leal.
RAMÓN GENER
La primera cita relacionada con esta agenda tendrá lugar el 17 de junio, cuando el divulgador musical Ramón Gener adelantará lo que se encontrará el público a partir de septiembre. La pretemporada se abre con Ópera en minúscula, obras de cámara en pequeño formato, que comienza el 12 de septiembre en el Espacio La Granja con Luciérnaga, de Gabriela Ortiz. El 19 de septiembre podrá disfrutarse de Svadba (La boda), de Ana Sokolovic. La nueva producción del Auditorio de Tenerife para Ópera en minúscula, The golden dragon, de Péter Eötvös, llega el 25 y 26 de septiembre al Teatro Leal. Cierra este apartado La clausura del amor, de Reyes Otero, el 3 de octubre en el Auditorio de Tenerife.
La primera gran producción de la temporada llega los días 11, 13, 15 y 17 de octubre con Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, en una coproducción entre el Gran Teatre del Liceu y el Auditorio de Tenerife. Lohengrin, de Richard Wagner, se escenifica los días 15, 18 y 21 de noviembre de la mano de la Fundación Ópera de Oviedo y el auditorio de la capital tinerfeña.
En diciembre, los días 4 y 5, llega Tránsito, de Jesús Torres, en coproducción con el Palau de les Arts Reina Sofía. El ciclo inaugura 2027 con Orlando, de Handel, los días 21 y 23 de enero, en una producción del Festival Peralada y Oper Köln (Alemania). En marzo (7, 9, 11 y 13) se programa Hamlet, de Ambroise Thomas, producida por la Opéra de Saint-Étienne.
‘Las bodas de Fígaro’, que se ofrece el 11, 13, 15 y 17 de octubre, es la primera gran producción de la nueva temporada
Owen Wingrave, de Benjamin Britten, está prevista para el 16 y 17 de abril, en una producción propia que supone el estreno en España de este título. El Teatro Leal acoge la ópera de cámara Powder Her Face, de Thomas Adès, también de producción propia y por primera vez en España, el 15 y 16 de mayo. La zarzuela El orgullo de quererte, de Javier Carmena, cierra la temporada el 25, 26 y 27 de junio. Es una coproducción de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y el Auditorio de Tenerife.
Los abonados actuales ya pueden renovar y, para los nuevos interesados en formar parte del Club Ópera, el plazo comienza el 23 de junio. Las siete óperas que conforman el abono se pueden adquirir por 140 euros (estrenos y segundas funciones) o 190 (funciones en sábado), y, para los menores de 30 años, se mantiene el precio especial de 35 euros, independientemente del día de función.
Una de las novedades es el horario de las funciones, que se adelanta media hora para comenzar a las 19.00 horas, salvo los domingos, a las 18.00 horas.