Los proyectos 100×100 Pan y Pastelería y 100×100 Hojaldre, liderados por Alexis García (Mejor Maestro Artesano Pastelero de España, MMAPE) y Marlene Hernández (finalista Pastelera Revelación Madrid Fusión 2021), evolucionan hacia una marca unificada: 100×100 Alexis García.
Con motivo del 18º aniversario de la apertura de su negocio -la mayoría de edad de un oficio que ha marcado la escena dulce de Canarias- la firma presenta una profunda transformación de su espacio en la calle Antonio de Lara y Zárate, 3 que pasa a enfocarse aún más al ‘take away’ e integra de nuevo su línea panadera en respuesta a la demanda del público.
La identidad visual experimenta un ligero ajuste de logotipo y el local incorpora un Pastry Chef Table: una mesa de chef pastelero para organizar cenas únicas para un grupo muy reducido de comensales cada fin de semana, concebida para vivir la pastelería en clave gastronómica.
La unificación del proyecto llega en un momento de madurez creativa para el equipo. En 2024, Alexis García fue proclamado Mejor Maestro Artesano Pastelero de España (MMAPE), uno de los títulos más prestigiosos del sector y que hasta ahora nadie había logrado vencer en todos sus concursos.
Tras el éxito de 100% Hojaldre (abierto en 2022 en Santa Cruz de Tenerife), la casa refuerza ahora su propuesta con un modelo híbrido: alta panadería y pastelería de autor con mayor orientación a formatos para llevar, sin renunciar a la excelencia técnica que define al proyecto de la pareja.
Marlene y Alexis señalan quieren “gracias a todos los que cada día deciden formar parte de este viaje, juntos seguimos con las manos en la masa y el corazón en lo que más amamos: la panadería y la pastelería al 100%.”
“Cumplir 18 años nos invita a consolidar una visión madura: técnica, producto y emoción al servicio del día a día”, afirma García, mientras que Marlene se refiere a que el Pastry Chef Table es nuestro laboratorio abierto al público, una experiencia íntima donde reinterpretamos masas, cacao y territorio canario con el rigor de la alta cocina dulce”.
Alexis García y Marlene Hernández recibieron el galardón a mejor Repostería en los XXX Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS cuando estaban con el obrador en Playa de San Juan, Guía de Isora. Luego, ya con la apertura en Santa Cruz, Alexis García se proclamó vencedor en todas las categorías (panadería, pastelería, heladería, y café) del Campeonato Mejor Maestro Artesano Pastelero de España.
También ha sido distinguido con el premio Manuel Iglesias, en los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS en el año 2024.