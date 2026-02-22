David Rodríguez sigue su expansión de las pastelerías

El pastelero David Rodríguez no para. Es un personaje inquieto que donde otros ven dificultades, el aprecia retos y proyecto realizables. No hay otra manera de explicar que desde los inicios de su pastelería en la carretera provincial 88, de Santa Úrsula, poco a poco ha ido ampliando su negocio otros locales y casual food y heladerías además de la pastelería.
Quedo con David Rodríguez en su nuevo local de pastelería, en el centro comercial Nivaria Center, en la avenida Tres de Mayo 63 de Santa Cruz, donde ha abierto una preciosa cafetería proyecto del interiorista Manuel Martín, con el que ya ha trabajado anteriormente. Disfrutar de ese mundo dulce lo puedes hacer en un local más interior, donde pides las consumiciones y luego las sirven en la mesa de la pastelería, o en las ubicadas en los espacios comunes.
La capacidad que tiene esta nueva pastelería es de unas 60 personas. El diseño está cuidado al minimo detalle para disfrutar de una estancia agradable, con sillones y sillas confortables. Un espacio propicio para aquellos que apuesten por un desayuno o merienda más rápida o para disfrutar con más tranquilidad.
El horario es de las 9.30 horas a las 21.30 de lunes a sábado y la novedad está en que abre los domingos de 12 horas a 21 horas, siendo el único local del centro comercial que de momento atiende al público en ese festivo. Rodríguez afronta esta nueva etapa con la ilusión de poder ofrecer en la capital su producción de pastelería y helados, a la que se sumará pronto la parte salada.
De momento una muestra para degustar fueron las milhojas de crema pastelera con vainilla de Madagascar, el Huevo (chocolate blanco, palomitas y caramelo), roll de canela y croissant con crema pastelera ahumada.
A los locales de Santa Úrsula, en la carretera general; en Puerto de la Cruz (Casa Miranda y Centro Comercial Columbus Plaza) y en Santa Cruz, pronto se sumará su cafetería en la Hacienda 1676, en el polígono San Jerónimo, en La Orotava.