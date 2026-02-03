David Rodríguez, el ‘rey de la repostería’ en Tenerife, desembarca en Santa Cruz: día, hora y ubicación del nuevo templo del dulce

Santa Cruz de Tenerife se prepara para uno de los hitos gastronómicos más esperados de la temporada. Tras meses de expectación y un cambio en los plazos previstos, la Pastelería David Rodríguez ha confirmado oficialmente la inauguración de su nuevo establecimiento en la capital. La cita tendrá lugar el próximo viernes 6 de febrero, a las 17:00 horas, en el Centro Comercial Nivaria.
El propio repostero, referente indiscutible del sector en el Archipiélago, ha sido el encargado de anunciar la noticia a través de sus canales oficiales: “Por fin, la espera ha valido la pena… Santa Cruz, ya es oficial”. Este nuevo espacio en la avenida Tres de Mayo supone la consolidación definitiva de una marca que ha revolucionado la repostería artesanal en las Islas.
Un modelo de éxito basado en la calidad técnica
Con más de una década de trayectoria, el proyecto de David Rodríguez da un salto cualitativo al establecerse en el área metropolitana. El pastelero, de formación autodidacta pero perfeccionado en escuelas de prestigio en España y Francia, ha logrado trasladar la esencia de su obrador de Santa Úrsula a los principales puntos neurálgicos de Tenerife.
La propuesta que llega a Santa Cruz mantiene los pilares que le valieron el Premio a la Mejor Labor en Repostería en los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS:
- Producción diaria: Nada se congela; todo se elabora cada mañana para garantizar la frescura.
- Materia prima noble: Uso exclusivo de mantequilla, chocolate puro y frutas naturales.
- Equilibrio nutricional: Una apuesta por la reducción de grasas y azúcares sin perder el diseño de vanguardia.
Expansión estratégica en el Centro Comercial Nivaria
El nuevo local no será solo un punto de venta, sino una experiencia completa. Ubicado estratégicamente, contará con zona de mesas y terraza interior, permitiendo a los clientes disfrutar de sus famosas creaciones en el propio establecimiento. Este espacio sigue la línea estética de sus locales en Puerto de la Cruz (Casa Miranda y Plaza del Charco) y su matriz en el norte de la isla.
La llegada de David Rodríguez al Nivaria supone un giro radical para la oferta comercial de la zona, atrayendo a un público que busca repostería de autor con raíces tradicionales, pero con una técnica depurada de influencia francesa y catalana.
El fenómeno David Rodríguez
Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar en el norte de Tenerife se ha transformado en un imperio del dulce. Su faceta como heladero artesanal y su dominio de la masa han creado una comunidad de fieles que, hasta ahora, se desplazaba kilómetros para conseguir sus productos. A partir de este viernes, la capital tinerfeña contará con su propio templo de la pastelería artesanal, reforzando la posición de la ciudad como epicentro gastronómico de Canarias.