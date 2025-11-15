David Rodríguez, el pastelero autodidacta que es uno de los más importantes de Canarias: la mantequilla, uno de sus secretos

David Rodríguez es, sin duda, uno de los pasteleros más importantes de Canarias. Desde que abrió la pastelería David Rodríguez no ha parado de crecer con un público fiel, procedente de todos los puntos de la isla que se daba cita en la cafetería para comprar o degustar allí mismo los dulces que salen de su obrador.
Nacido en Santa Úrsula y de profesión autodidacta, descubre su vocación de manos de su madre que elaboraba la pastelería del restaurante familiar ‘Rodríguez’. Es en este restaurante, luego reconvertido en obrador, donde comienza a elaborar sus primeros postres supervisados por la madre y el padre. Años más tarde comienza a recibir cursos en la Escuela de Hostelería Hofmann o en Francia de manos de los chocolates Vallhonrat.
La apertura de la cafetería pastelería de la carretera provincial número 88, en Santa Úrsula, fue el punto de inflexión en su vida, ya que empiezan los encargos de restaurantes, hoteles, catering, bodas y un éxito de público que acude a diario a consumir un café con uno de sus pasteles.
Dice que su pastelería está basada en la tradicional francesa o catalana, pero aportándole su toque de diseño particular. David Rodríguez está al tanto de las vanguardias, pero también de la preocupación por una alimentación sana. En este sentido, ha rebajado las grasas y los azúcares, que llevan lo justo y no solapen los sabores. “Ya que se viene a pecar, se peca”, afirma sonriendo porque “un dulce es un dulce”.
Otra de las características de la pastelería de David Rodríguez es que se elaboraa diario y no se mantiene en neveras o congeladas. Una buena muestra de ello es que cuando vas a primera hora a la cafetería te encuentras los expositores vacíos a la espera de que lleguen las nuevas elaboraciones.
David Rodríguez, también destacado heladero
Este chef, que ha despertado el interés del público, también elabora helados tras haber recibido formación con José Manuel Marcos Candela, que ha sido Campeón de España de Heladería 2011 y participó en la Copa del Mundo de Heladería 2018.
El secreto del éxito de la pastelería de David Rodríguez radica en que por ejemplo usa siempre mantequilla, aunque sea más difícil de trabajar que la margarina, chocolate puro, frutas naturales y siempre productos de primera calidad.
Nuevas aperturas
Tras abrir un establecimiento en Casa Miranda, en la plaza de Europa, en Puerto de la Cruz, ha abierto otro local en la ciudad turística, concretamente en donde antes estaba el Café Columbus, junto a la plaza del Charco, se trata de una heladería y pastelería, mientras ultima la apertura de su nuevo proyecto en el Centro Comercial Nivaria, en Tres de Mayo, en la capital tinerfeña, que abrirá al público en pocas semanas.