El pastelero David Rodríguez se expande en Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife

David Rodríguez es un pastelero inquieto. Empezó con un local en la carretera provincial número 88 en Santa Úrsula, más tarde abrió otro al lado, un casual food, con propuestas de hamburguesas gourmet y bocadillos, y luego su apertura en Casa Miranda, en la plaza de Europa, en Puerto de la Cruz. Y en este sin parar ha abierto en esta ciudad turística, en donde antes estaba el Café Columbus, junto a la plaza del Charco, una heladería y pastelería, a la vez que ultima las obras de su nuevo proyecto en el Centro Comercial Nivaria, en Tres de Mayo, en la capital tinerfeña, que abrirá al público en pocas semanas.
David Rodríguez, con el que quedamos en las nuevas instalaciones de Puerto de la Cruz, se muestra muy ilusionado con estos dos últimos proyectos que confirman un trayectoria, tanto empresarial como de pastelería, que le llevó a recibir el galardón de Mejor Labor en Repostería en los XXXIII Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, que se entregaron en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en noviembre de 2018.
La propuesta de la ciudad portuense comenzó primero con la apertura de la heladería que desde el primer momento ha sido un éxito ya que por esa zona pasean numerosos turistas y residentes que no dudan un momento en refrescarse con alguno de los productos de la heladería.
Aquí los helados se elaboran cada día, no hay ninguno que dure más de 24 horas, afirma contundente David Rodríguez, quien muestra orgullo las nuevas instalaciones. Aquí se pueden degustar helados con la filosofía de este pastelero que es bajo en azúcar y elaborados con leche y fruta fresca y chocolate de la prestigiosa marca Valrhona.
David Rodríguez oferta helados de chocolate, de fresas de Güímar, mango cultivado en las islas, plátano, parchita, de queso de la Granja Ara, de yogur, de limón y siempre con productos frescos. En la zona de pastelería, encima de la heladería, nos podemos encontrar con los mismos productos que ya elabora en sus otros establecimientos.
El otro proyecto de apertura está en el centro comercial Nivaria, en la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz, que abrirá a principios de diciembre o incluso, si las obras van bien, a finales de este mismo mesa. También prepara los tradicionales panetone.