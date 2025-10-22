David Rodríguez, una de las dulcerías más populares de Tenerife, abrirá nuevo local en Santa Cruz

David Rodríguez es uno de los reposteros más importantes de Canarias. Sus locales son de los más concurridos de la Isla, por lo que no es de extrañar que se prepare para una nueva apertura, en este caso, en Santa Cruz de Tenerife.
Autodidacta, como él mismo reitera, y ganador de muchos premios, como el de Mejor Labor en repostería de los Premios de Gastronomía de Diario de Avisos, es el alma del proyecto. Con raíces en Santa Úrsula, David Rodríguez ha sabdo trasladar su buen hacer a toda la isla.
Actualmente, gestiona los negocios que llevan su nombre en Santa Úrsula y también otro en la Casa Miranda, en Puerto de la Cruz., pero llega la apertura de un tercero, en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el Centro Comercial Nivaria Center.
David Rodríguez dice que su pastelería está basada en la tradicional francesa o catalana, pero aportándole su toque de diseño particular, preocupándose por una alimentación sana. En este sentido, ha rebajado las grasas y los azúcares, que llevan lo justo y no solapen los sabores. “Ya que se viene a pecar, se peca”, afirma sonriendo porque “un dulce es un dulce”.