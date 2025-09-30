Buscan a dos personas desaparecidas en la costa canaria

Los servicios de emergencias han reanudado este martes la búsqueda de dos personas desaparecidas en la costa del sur de Gran Canaria, en concreto en San Bartolomé de Tirajana y en Mogán.
Según ha informado Laura Otero, portavoz del 112 Canarias, en TV Canaria, el primer caso se registró en torno a las 23:00 horas de este lunes en la zona de Castillo del Romeral (San Bartolomé de Tirajana).
Una persona desapareció tras intentar recuperar una moto de agua que se había soltado de la embarcación que la remolcaba.
Durante la noche, Salvamento Marítimo realizó un operativo de búsqueda por mar y aire, mientras efectivos policiales lo hicieron por tierra, sin resultados. Con la llegada de la luz del día, las labores se han retomado.
El segundo suceso ocurrió sobre las 05.00 horas de este martes en la playa de Mogán. La Policía Local informó de que dos personas se adentraron en el mar y solo una de ellas pudo ser auxiliada. La segunda no alcanzó la costa y continúa desaparecida.
El helicóptero Helimer 201, tras intervenir en Castillo del Romeral, se trasladó a la zona para participar en el rastreo junto a la Salvamar Macondo, con base en Arguineguín.
En estos momentos, se mantiene activo un dispositivo conjunto de búsqueda por tierra, mar y aire en el litoral grancanario para tratar de encontrar a las personas desaparecidas.