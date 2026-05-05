Conmoción por la muerte de un bebé de 20 días en Canarias: la Guardia Civil investiga al padre

Agentes de la Guardia Civil están investigando a un hombre en la isla de Lanzarote por la muerte de su bebé, de apenas unos 20 días, según ha confirmado el Instituto Armado.
La Guardia Civil ha abierto la investigación después de que el 12 de abril, los padres del bebé lo llevaran de urgencia al centro de salud de Tinajo tras comprobar que no respiraba.
Sin embargo, al estar las instalaciones cerradas tuvieron que solicitar ayuda a agentes de la Policía Local, que practicaron al bebé maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de una ambulancia.
Durante el trayecto hasta el Hospital José Molina Orosa de Arrecife, el personal sanitario continuó con la asistencia, siendo finalmente evacuado el bebé en helicóptero hasta el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde falleció.