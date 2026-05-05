Sangre fría en el baño: la heroica maniobra de una agente de la Policía Nacional en Tenerife para evitar una tragedia

Una mañana que parecía transcurrir con normalidad en un establecimiento de restauración se transformó en una escena de extrema tensión y heroísmo. La intervención de la Policía Nacional en Tenerife ha resultado determinante para salvar la vida de un hombre que se encontraba en una situación de riesgo vital inminente. Los hechos, ocurridos durante la jornada del viernes 24 de abril, ponen de relieve la importancia de la formación en primeros auxilios de los cuerpos de seguridad del Estado.
La alerta saltó cuando la sala operativa comisionó a una patrulla para acudir con urgencia a un restaurante tinerfeño. Según las primeras informaciones, el responsable del local habría protagonizado un intento autolítico, provocándose un corte profundo en la zona del cuello. La gravedad de la herida y la abundante pérdida de sangre hacían presagiar el peor de los desenlaces.
Intervención límite de la Policía Nacional en Tenerife en un restaurante
Al personarse en el lugar, los agentes de la Policía Nacional en Tenerife se dirigieron de inmediato a la zona de los aseos del local. Allí localizaron a la víctima en un estado crítico; el varón se encontraba en situación presincopal —un desvanecimiento inminente por la caída de la presión arterial— y estaba acompañado por un empleado que intentaba, sin éxito total, taponar la hemorragia masiva.
Sin dudarlo, una de las agentes de la patrulla tomó el control de la situación sanitaria. Aplicando sus conocimientos técnicos, la funcionaria procedió a realizar un vendaje compresivo de emergencia. Esta maniobra, ejecutada bajo una presión constante y precisa, logró frenar la salida de sangre, estabilizando al herido lo suficiente como para que pudiera resistir hasta la llegada de los servicios médicos de urgencia.
Traslado de urgencia al Hospital de la Candelaria
La llegada de las unidades sanitarias minutos después permitió que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hiciera cargo de la asistencia especializada. No obstante, los facultativos subrayaron que la rápida reacción de la Policía Nacional en Tenerife fue la verdadera “llave” que permitió que el paciente llegara vivo a la ambulancia. La hemorragia en el cuello, una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano, habría sido letal de no haberse aplicado el vendaje en ese preciso instante.
Antes de ser evacuado hacia el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, el hombre recobró parcialmente la consciencia y reconoció ante los propios agentes que él mismo se había infligido la lesión. Tras recibir la primera asistencia hospitalaria, el paciente permanece bajo vigilancia médica, mientras que el cuerpo policial ha dado por controlada la situación en el establecimiento.
Compromiso y vocación de servicio en los sucesos de Tenerife
Este tipo de actuaciones refuerzan la imagen de la Policía Nacional en Tenerife como una fuerza no solo de seguridad, sino de asistencia social y sanitaria en momentos de crisis. La preparación de los agentes en técnicas de socorrismo táctico es una constante en las academias y cursos de actualización, algo que este viernes marcó la diferencia entre la vida y la muerte en el sector de la hostelería tinerfeña.
Desde la Jefatura Superior de Policía se ha querido poner en valor la “sangre fría” y la vocación de servicio de los funcionarios involucrados. “Esta ejemplar intervención una vez más pone de manifiesto el compromiso de la Policía Nacional en Tenerife al cuidar de la vida de todos los ciudadanos”, reza la comunicación oficial del cuerpo tras el incidente.
La noticia ha causado una gran conmoción entre los trabajadores del restaurante y los clientes habituales de la zona, quienes no han dudado en alabar la agilidad de la respuesta policial. Tenerife vuelve a ser testigo de cómo la formación y la rapidez de decisión son las mejores herramientas ante una emergencia imprevista en la vía pública o en locales comerciales.