La Guardia Civil encuentra un proyectil de mortero en Canarias

Momentos de tensión en Lanzarote tras el hallazgo de un posible artefacto explosivo durante unas obras. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de abril en la localidad de Tiagua, donde varios trabajadores detectaron un objeto sospechoso semienterrado, dando aviso a la Guardia Civil.
Según la información facilitada, los obreros se encontraban realizando labores sobre el terreno cuando localizaron un elemento que, por su forma y tamaño, les hizo sospechar que podría tratarse de un proyectil. Ante la duda, decidieron actuar con precaución y avisaron a los servicios de emergencia.
Intervención inmediata de la Guardia Civil
Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil procedente de Costa Teguise. Tras una primera inspección, los agentes confirmaron que el objeto podía ser un artefacto explosivo, por lo que activaron el protocolo de seguridad.
La zona fue acordonada de inmediato para evitar riesgos, restringiendo completamente el acceso mientras se solicitaba la intervención de especialistas.
Actuación del GEDEX en Lanzarote
El dispositivo se completó con la llegada del GEDEX de Lanzarote, encargado de analizar y neutralizar este tipo de materiales.
Tras examinar el objeto, los especialistas confirmaron que se trataba de un proyectil de mortero de 50 milímetros de calibre. El equipo procedió a asegurar la zona y retirar el artefacto para su posterior destrucción en condiciones controladas.
Una vez finalizada la intervención, se levantaron las restricciones y se permitió nuevamente el acceso al área.
Aviso importante a la población
Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de actuar correctamente ante este tipo de hallazgos. En caso de localizar un objeto sospechoso, recomiendan:
- No manipular el artefacto
- Alejarse inmediatamente del lugar
- Avisar a los servicios de emergencia
Asimismo, insisten en que cualquier material de uso militar está restringido exclusivamente a las Fuerzas Armadas, quedando prohibida su posesión o manipulación por parte de particulares.