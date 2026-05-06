DIARIO DE AVISOS regala este domingo el póster de la plantilla del CD Tenerife

Tenerife sigue saboreando el ascenso del Tete a Segunda División, un éxito deportivo que ha declarado el estado de felicidad entre los aficionados, que lo han celebrado a lo grande, a la altura del campañón firmado por los futbolistas de ÁLVARO CERVERA.
DIARIO DE AVISOS festejará con sus lectores el regreso de los blanquiazules al fútbol profesional con el póster oficial de los protagonistas del ascenso, una imagen que forma parte ya de los grandes éxitos deportivos de una entidad centenaria y que recibirán gratuitamente en los kioscos el próximo domingo con la adquisición del periódico.
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