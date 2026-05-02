Los 5 históricos ascensos del CD Tenerife a Segunda División

El CD Tenerife ha logrado en cinco ocasiones salir del infierno de la extinta Segunda División B, ahora denominada Primera Federación.
Primer ascenso (52-53)
El primer gran salto del CD Tenerife a la Segunda División A se produjo en la temporada 1952-53, cuando el conjunto dirigido por Carlos Muñiz consiguió por primera vez entrar en el fútbol nacional tras superar una eliminatoria de promoción frente al Orihuela. El desenlace llegó en un Heliodoro Rodríguez López completamente lleno, donde el conjunto blanquiazul firmó un 3-0 que daba la vuelta al 2-1 encajado en la ida. En aquel encuentro decisivo marcaron Paquillo (min 22) y Julito (minutos 55 y 71), en una alineación formada por Cuco; Chicho, Isidoro, Perla; Villar, Servando; Óscar, Julito, Antonio, Méndez y Paquillo.
Segundo ascenso (70-71)
El Tenerife volvió a saltar de categoría, desde Tercera a Segunda División, tras proclamarse campeón de su grupo. El entonces denominado Tenerife Atlético logró el ascenso bajo la dirección de García Verdugo.
El ascenso se consumó en la penúltima jornada, el 30 de mayo de 1971, en el Heliodoro Rodríguez López ante unos 12.000 espectadores, con una contundente victoria por 4-0 frente al Real Unión de Irún. Los goles fueron obra de Juanito El Vieja (min 15, de penalti y min 65), Mauro (min 21) y Cabrera (min 60). El Tenerife formó con Domingo; Lesmes, Molina, Pepito; Esteban, Cabrera, Juanito, Manolo, Jorge (Soto, min 58), Mauro (Medina, min 58) y Morales.
Tercer ascenso (82-83)
Con el Terremoto José Ramón Fuertes al frente del conjunto blanquiazul, el CD Tenerife firmó una campaña muy sólida que culminó en la penúltima jornada, el 15 de mayo de 1983, con una goleada por 6-0 ante la SD Compostela en un Heliodoro Rodríguez López abarrotado. Una plantilla que contaba con un internacional como Rubén Cano, que llegó en la segunda vuelta para reforzar a los blanquiazules.
Aquella tarde festiva selló el ascenso con goles de Irusta (min 19), David (minutos 30 y 77), Rubén Cano (min 34), Masqué (min 72) y Lasaosa, de penalti (min 84)․ El equipo alineó a Aguirreoa; Mini, Irusta, Paco, Manolo; Alberto (San Pedro, min 69), Noly, David, Lasaosa; Rubén Cano y Masqué (Chalo, min 86’). Esta temporada se recordará por la explosión de un futbolista en las filas blanquiazules: Agustín Lasaosa, más conocido en estos lares por Lasaoro.
Cuarto ascenso (86-87)
El representativo volvió a ascender con el tinerfeño Martín Marrero en la dirección técnica. Los blanquiazules dominaron la competición con puño de hierro y se proclamó campeón, logrando el ascenso directo a Segunda División A y devolviendo al club al fútbol profesional. Era un Tenerife bien armado, sólido pero su fútbol carecía de brillantez. Queda para la historia la famosa frase de Martín Marrero: “El que quiera espectáculo que se vaya al cine Víctor”.
El ascenso se celebró en el Estadio, antepenúltima jornada, el 31 de mayo de 1987, con una victoria por 5-1 frente al San Sebastián de los Reyes. Los goles fueron obra de Víctor Matute (minutos 6 y 76), Julio Suárez (minutos 19 y 52) y el palmero Lope Acosta (min 87). El equipo formó con Aguirreoa; Toño, Pedro Martín, Quique Medina, José Ramón; Tata (Kiko, min 76), David, Salvador; Víctor, Julio Suárez y Chalo (Lope Acosta, min 70).
Quinto ascenso (12-13)
El histórico último ascenso blanquiazul a Segunda División A se produjo en el curso 2012-13, tras dos temporadas en la categoría de bronce del fútbol español. En el primer intento fracasó, tras caer en el play-off final con la Ponferradina en el Heliodoro Rodríguez López. 1-0 en El Toralín y 1-2 en el Heliodoro. Fue en la temporada siguiente (2012-2013), dirigido por el actual entrenador del CD Tenerife Álvaro Cervera, cuando logró acceder al play-off de ascenso y superar varias eliminatorias hasta alcanzar la final. En aquella promoción, el conjunto blanquiazul se impuso al L’Hospitalet en una eliminatoria muy disputada, culminando su regreso al fútbol profesional.
La temporada regular había concluido con el Tenerife como campeón de grupo, sellando matemáticamente el primer puesto en la antepenúltima jornada tras vencer al San Sebastián de los Reyes por 0-3, con dos goles de Aridane y el primero de Ayoze Pérez como blanquiazul. El equipo terminó la fase regular con 73 puntos, tres más que su inmediato perseguidor, y cerró el ascenso definitivo en la promoción ante el Hospitalet, con victoria por 3-1 en la ida y derrota 1-0 en tierras catalanas.