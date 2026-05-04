Operación ‘tinerfeñización’

Todavía hay tiempo por delante, ni siquiera ha terminado esta temporada, pero ya empiezan a sonar los primeros nombres de posibles refuerzos para la próxima temporada del CD Tenerife, ya en la Liga Hypermotion. Si bien Álvaro Cervera dijo tras el partido ante el Barakaldo que sería partidario de que todos los jugadores de esta plantilla continuaran la próxima campaña siempre que todos los equipos que ascienden tuvieran esa obligación, la dirección deportiva ya maneja un buen abanico de nombres y trabaja en ellos.
Manu Guill no escondió tras lograr el ascenso que el equipo tendrá que reforzarse para afrontar con garantías su retorno al fútbol profesional y entre esos posibles refuerzos hay varios que están señalados en negrita por el interés de la propiedad de la institución en darle más identidad local y sentimiento tinerfeño a la plantilla, algo que ha funcionado bastante bien en este mismo curso.
Entre esos futuribles están Omar Mascarell y Jorge Saenz. El centrocampista del Mallorca anda en la pelea por aolcanzar la permanencia en Primera con su equipo tras una larga trayectoria que lo llevó desde La Laguna al filial del Real Madrid, luego a Alemania y retorno a España donde antes de jugar para la escuadra balear lo hizo para el Elche.
Mascarell acaba contrato el próximo 30 de junio en Mallorca y su prioridad sería escuchar a su actual club, pero la ilusión por volver a la Isla y poder jugar para el CD Tenerife también existe y a ello se agarra la entidad blanquiazul.
El caso de Jorge Saenz es parecido. Dejó Tenerife para firmar por el Valencia y luego estuvo cedido en el Leganés, equipo en el que ha desarrollado los últimos años de cu carrera. El central tinerfeño no jugará más en este curso liguero tras someterse a una cirugía y el Leganés no ha movido ficha para renovar su compromiso que también finaliza este 30 de junio. El interés blanquiazul es firme, pero no a toda costa, sabiendo que la posición de defensa central es una de las que hay que reforzar .
El tercer nombre a tratar es el de Javi López. El lateral zurdo norteño tiene contrato con la Real Sociedad y juega cedido en Oviedo. López tiene mercado pero la buena relación de sus agentes con el club hacen pensar que en caso de no tener ofertas en Primera podría ser el lateral zurdo titular del Tenerife el próximo curso.