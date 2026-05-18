El nuevo Precise Resort Tenerife convierte el antiguo Maritim en una experiencia atlántica

Precise Hotels & Resorts consolida su expansión con la apertura de su primer establecimiento en Canarias. El Precise Resort Tenerife, ubicado sobre los acantilados del Atlántico en Puerto de la Cruz, es el resultado de una transformación integral del histórico Maritim Hotel que ha supuesto una inversión superior a los 10 millones de euros, con un millón adicional comprometido para completar la renovación en 2027.
El resort presenta un posicionamiento de producto construido sobre tres ejes: identidad territorial, experiencia wellness y gastronomía atlántica. Las 153 habitaciones, con vistas al Atlántico, el Valle de La Orotava o el Teide, se complementan con spa, piscinas, pistas deportivas y una oferta gastronómica que conecta la cocina local con las influencias históricas del Atlántico. Los jardines del resort, rediseñados con una narrativa inspirada en Alexander von Humboldt y su vínculo con Tenerife, funcionan como activo diferencial de la propuesta.
“El objetivo nunca fue simplemente renovar un hotel, sino recuperar un lugar emblemático y reconectarlo con el espíritu, el paisaje y la identidad cultural del norte de Tenerife”, afirmó Ron Ben Haim, Director de Precise Hotels & Resorts.
El proyecto cuenta con respaldo institucional explícito. El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, valoró la reapertura como un proyecto que “representa el modelo de renovación turística que queremos para Tenerife, apostando por la calidad, la modernización y la diferenciación del destino desde el respeto a su identidad y entorno”, y subrayó “la importancia del proyecto para reforzar la planta alojativa y la confianza inversora en Puerto de la Cruz y el norte de la isla”.
Por su parte, la concejala de Turismo de Puerto de la Cruz, Desiré Díaz Torres, calificó la apertura como “una muestra de confianza de un operador internacional en el destino y en el potencial turístico del norte de Tenerife”.
La llegada de Precise Hotels & Resorts a Canarias se produce en un momento de reposicionamiento activo del norte de Tenerife como destino turístico, con una apuesta por la calidad de producto, la modernización de la planta alojativa y la diferenciación frente a otros mercados del archipiélago.