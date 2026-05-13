Clavijo ahonda en sus acusaciones y Torres le aconseja que se disculpe con los canarios

Zarpó el barco, pero quedó -y parece que bien amarrada- la bronca política. El operativo llevado a cabo en el puerto de Granadilla para evacuar a los 150 pasajeros del MV Hondius dejó, en el día después, una resaca de crispación pocas veces vista en esta legislatura. La intervención en el pleno parlamentario del presidente canario, Fernando Clavijo, volvió a evidenciar un cambio de rumbo en su discurso, alejándose cada vez más de ese “consenso” y “trabajo conjunto” que, según defiende, constituyen la médula de su modo canario de gobernar.
Su escalada de acusaciones hacia el Gobierno estatal dio un paso más al denunciar al Ejecutivo central de “ocultar deliberadamente” que había un pasajero del barco positivo en el virus. Además, sus reproches tuvieron ayer nombre y apellidos. “Ha quedado clara la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el Gobierno de Canarias ocultando información. Habiendo representado y habiendo sido presidente de esta tierra, ocultó esa información a los canarios. Es triste, y en lo personal eso es algo que jamás olvidaré”, apuntó.
Apenas dos horas más tarde, el ministro Torres respondió a lo que considera una “teoría conspiranoica absolutamente absurda”, explicando -en línea con lo señalado también por la ministra de Sanidad, Mónica García- que “en Cabo Verde hubo un pasajero estadounidense con un resultado positivo no concluyente, pero en la segunda prueba dio negativo”. Además, frente a la queja de Clavijo por no haber sido informado, Torres sostiene que mantuvo contacto con él desde el inicio de la crisis, contabilizando hasta 18 llamadas telefónicas y “hasta ocho reuniones diarias con el Gobierno de Canarias”.
A su juicio, lo que tiene que hacer Clavijo es reconocer que se ha equivocado y pedir perdón a los canarios. “Está contra las cuerdas, y cuando está arrinconado lo que hace es atacarme a mí. Hay que ser un poquito más humilde y pedir perdón”.
“Un día triste”
Fernando Clavijo llegó ayer a la Cámara recibido entre los aplausos de su partido y de sus socios de gobierno, en una sesión que se presentaba como la antesala del pleno de hoy, en el que comparecerá para dar explicaciones sobre la gestión de esta urgencia sanitaria. Lejos de recular en su ofensiva contra el Gobierno central, mantuvo la línea de los últimos días, comenzando por lamentar que se trataba de “un día triste para Canarias y para la democracia”.
Según el presidente autonómico, “la lealtad institucional que debe existir entre dos gobiernos ha sido quebrantado por el Gobierno de España”. Además, pese a las críticas de la oposición por las trabas planteadas al dispositivo, el líder de Coalición Canaria sostiene que “desde el momento en que decidieron que ese crucero de lujo tenía que atracar en las costas canarias, nosotros, aun no estando de acuerdo, nos ponemos a trabajar con absoluta responsabilidad”.
Clavijo afirma que “se le ha faltado al respeto y a la dignidad del pueblo canario”, en referencia al supuesto positivo ocultado por el Gobierno -cuyo test dio finalmente negativo-, así como a las demandas que su Ejecutivo trasladó a Madrid y que no fueron aceptadas. Por un lado, que se realizaran pruebas PCR a los pasajeros antes del desembarco -algo para lo que, según explicó Sanidad, no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas que lo justificaran- y, por otro, que el operativo se desarrollara en un solo día. “Al pueblo canario nadie le va a dar lecciones de solidaridad”, proclamó el presidente, recurriendo nuevamente a la acogida de migrantes como argumento frente a las acusaciones recibidas.
Y es que, desde la bancada contraria, Sebastián Franquis (PSOE) no dudó en calificar la postura de Clavijo y del Gobierno regional como un “acto de insolidaridad” y una “falta absoluta de humanidad”. Para el diputado socialista, el presidente “ha convertido una crisis sanitaria y humanitaria en un gran conflicto político”, utilizando “el miedo e incertidumbre de la población canaria”.
Además, recordó que lo que hizo España fue “asumir una obligación en base a la solicitud de la Organización Mundial de la Salud, que nos obliga moral, legal y éticamente a prestar asistencia y ayuda a los pasajeros que estaban en ese barco. Lo sabe usted también, señor presidente”, reprochó.