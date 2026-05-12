La ley lo confirma: si el empleado trabaja desde casa, la empresa debe pagar el asiento, ordenador y electricidad

El panorama laboral en España ha experimentado una transformación irreversible. Lo que comenzó como una medida de emergencia se ha consolidado hoy como un derecho blindado. La Ley de Teletrabajo actual establece que esta modalidad no es un favor de la empresa, sino una forma de empleo con derechos específicos donde el trabajador no debe perder ni un céntimo de su patrimonio por realizar sus funciones desde casa.
El marco jurídico que ofrece la Ley 10/2021 de trabajo a distancia es meridiano: trabajar de forma remota no puede implicar, bajo ningún concepto, un coste para el asalariado. Este principio de “coste cero” es el eje sobre el que pivota toda la normativa, obligando a las compañías a reevaluar cómo compensan el uso de suministros privados para fines profesionales.
Los puntos clave de la Ley de Teletrabajo para evitar abusos
Para que una relación laboral a distancia se considere legal y segura, la norma exige la formalización de un acuerdo por escrito. Este documento debe estar firmado antes de que el empleado comience su actividad fuera de la oficina. No basta con un pacto verbal; la transparencia es obligatoria para proteger a ambas partes.
Este contrato debe detallar aspectos críticos como el inventario de medios, el listado de gastos que serán compensados y el horario laboral estricto. Además, las empresas en Canarias y el resto de España tienen la obligación de entregar una copia de este acuerdo a la representación legal de los trabajadores y a la oficina de empleo en un plazo máximo de diez días.
Equipos y mantenimiento: Obligaciones que la empresa debe cumplir
Uno de los pilares de la Ley de Teletrabajo es la dotación de herramientas. La empresa es la responsable única de proporcionar ordenadores, software, consumibles y cualquier otro recurso imprescindible para la labor diaria. Pero la responsabilidad no acaba con la entrega del equipo.
La asistencia técnica y el mantenimiento de los dispositivos también corren a cargo del empleador. Si un ordenador falla o el software requiere una actualización crítica, el trabajador no debe buscar soluciones por su cuenta ni asumir costes de reparación. Esta garantía de operatividad es esencial para evitar que las incidencias técnicas se traduzcan en una pérdida de productividad que el trabajador deba recuperar por su cuenta.
El derecho a la compensación de suministros en el hogar
El traslado de la actividad profesional al entorno doméstico conlleva un aumento inevitable en las facturas de electricidad, calefacción y conexión a internet. La normativa vigente es clara al respecto: el empleado debe ser compensado por estos gastos vinculados a su actividad profesional.
Aunque la ley no fija una cantidad exacta, remitiendo esta cifra a la negociación colectiva o a los acuerdos individuales, el principio de que el trabajador no debe subvencionar a la empresa con su propia economía doméstica es inamovible. Esto ha generado un nuevo escenario en las nóminas, donde el concepto de “plus de teletrabajo” gana cada vez más peso.
Salud laboral y prevención de riesgos en el teletrabajo
No todo es dinero y ordenadores. La Ley de Teletrabajo también integra la prevención de riesgos laborales dentro del domicilio. Esto incluye la evaluación de factores tan importantes como la ergonomía de la silla de trabajo o la iluminación del espacio elegido.
Las empresas deben velar porque el entorno donde se desarrolla la actividad cumpla con los estándares de salud, evitando lesiones musculoesqueléticas o problemas de visión. El derecho a la desconexión digital se suma a este bloque de salud, prohibiendo que la disponibilidad del empleado se extienda más allá de su jornada pactada por el hecho de estar en casa.