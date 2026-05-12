¿Olor a gas en Tenerife? El motivo por el que El Mayorazgo estará bajo aviso 48 horas

Los vecinos y trabajadores de Santa Cruz de Tenerife deben estar prevenidos ante el intenso olor a gas en Tenerife que se percibirá de forma notable durante las próximas jornadas. La compañía energética DISA ha confirmado que el próximo miércoles 13 de mayo iniciará una serie de trabajos técnicos en la planta de Gas Natural Licuado (GNL) situada en el polígono industrial de El Mayorazgo.
Aunque la intensidad del aroma pueda generar cierta inquietud, la empresa ha sido tajante: se trata de una operativa de mantenimiento rutinaria que no conlleva ningún riesgo para la salud ni para la integridad de las instalaciones colindantes.
Por qué se producirá el olor a gas en Tenerife
El origen de este fenómeno se encuentra en la reposición del Tetrahidotiofeno (THT), un compuesto químico fundamental para la seguridad industrial. El gas natural es, por naturaleza, inoloro. Por ello, se le añade el THT para que cualquier mínima fuga sea detectable inmediatamente a través del olfato humano.
Este proceso de recarga se realiza cada 2 años y forma parte de los protocolos estrictos de prevención de la única planta de GNL operativa en la isla. Según informan desde DISA, el olor es simplemente la evidencia de que el producto está siendo manipulado para su renovación, garantizando que el sistema de detección temprana siga funcionando correctamente.
Horarios y zonas afectadas por el aviso en Santa Cruz
La operativa está diseñada para minimizar el impacto, pero es inevitable que el aroma se propague por el Polígono Industrial de El Mayorazgo y zonas limítrofes de la capital tinerfeña. Los momentos de mayor intensidad se prevén en dos franjas específicas:
- Miércoles 13 de mayo: Durante la mañana, coincidiendo con la desconexión del depósito, el olor podría persistir aproximadamente una hora.
- Miércoles tarde o jueves 14 de mayo: Tras la reconexión del sistema, se espera otro episodio de intensidad similar.
Para reducir las molestias a las empresas de la zona, DISA trasladará el depósito vacío hasta su centro en Granadilla, donde se realizará el llenado técnico, evitando que el proceso completo se ejecute en el corazón logístico de Santa Cruz de Tenerife.
Coordinación con los servicios de Emergencias
Dada la sensibilidad que genera el olor a gas en Tenerife, la compañía ya ha comunicado el plan de trabajo a los cuatro niveles de la Administración con competencias en seguridad y emergencias. Tanto el 112 como Protección Civil y las autoridades locales están al tanto de la maniobra para evitar el colapso de las líneas telefónicas ante posibles llamadas de ciudadanos alarmados.
Cabe recordar que esta planta de El Mayorazgo es estratégica para la sostenibilidad de la capital, ya que en ella repostan los camiones del servicio público de limpieza de Santa Cruz, vehículos que han permitido reducir drásticamente las emisiones contaminantes en el municipio gracias al uso de este combustible limpio.
Desde DISA han lamentado las posibles molestias que este olor pueda causar a los trabajadores y empresas del polígono, reiterando que la seguridad es la máxima prioridad en esta operación de mantenimiento preventivo que mantiene a la isla a la vanguardia energética.