tenerife

Multan a una pareja de turistas por arrancar un tajinaste rojo en el Teide: no fue la única norma que se saltó

El aviso fue dado por los Guardias Rurales, que habrían alertado a los agentes desplazados hasta el lugar
Una pareja de turistas arranca un tajinaste rojo e intenta llevarse piedras en el Teide
Una pareja de turistas arranca un tajinaste rojo e intenta llevarse piedras en el Teide. | EP
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife han interceptado en la tarde de este martes a una pareja de turistas tras arrancar un ejemplar de tajinaste rojo (Echium wildpretii) y recolectar varias piedras en la zona de Tabonal Negro, dentro del Parque Nacional del Teide.

El aviso fue dado por los Guardias Rurales, que habrían alertado a los agentes desplazados hasta el lugar. Una vez allí, se comprobó que la pareja, un matrimonio de mediana edad de origen alemán, había desgajado el tajinaste y portaba además varias piedras de la zona, según ha informado el área de Medio Natural en sus perfiles sociales.

Noticias relacionadas
  1. Parque Nacional del Teide. Jaime Coello Bravo (Fundación Telesforo Bravo Juan Coello)El Teide cambia las reglas: nueva ecotasa, guaguas lanzadera y control de acceso para no residentes
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Tras el decomiso del material, se procedió a su identificación y al levantamiento de la correspondiente acta de infracción. Los denunciados se enfrentan ahora a sanciones que podrían alcanzar los 1.500 euros.

Desde el Cabildo de Tenerife se ha recordado la importancia de conservar y los espacios naturales en la isla.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas