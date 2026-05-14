No te asustes si este viernes en Tenerife suena un fuerte pitido en tu móvil: el Cabildo y el 112 coordinan un gran operativo

Tenerife refuerza su capacidad de respuesta ante grandes emergencias. Este viernes, el norte de la Isla vivirá un despliegue de seguridad de gran envergadura destinado a testar la eficacia de los equipos de extinción y la protección de la ciudadanía.
Bajo la organización del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, el municipio de La Guancha será el escenario de un simulacro de incendio forestal e interfaz, centrado especialmente en la protección de zonas urbanas frente al avance del fuego.
El ejercicio técnico, que comenzará a las 07:30 horas y se prolongará hasta las 14:00 horas, tendrá como punto neurálgico el núcleo de El Farrobo. El objetivo principal es perfeccionar la coordinación entre bomberos forestales y urbanos, un factor determinante en la gestión de incendios que amenazan directamente a viviendas e infraestructuras.
Horarios clave de las alertas al móvil
La jornada destaca por el uso del sistema ES-Alert, gestionado a través del 112 Canarias. La ciudadanía de La Guancha y municipios limítrofes debe estar atenta a sus dispositivos móviles, ya que se han programado dos hitos sonoros fundamentales:
- 11:00 horas: Envío del mensaje ES-Alert por confinamiento.
- 11:25 horas: Envío del mensaje ES-Alert por evacuación.
Al recibir estas notificaciones, los teléfonos emitirán un fuerte pitido y una vibración. Las autoridades recuerdan que se trata de un ejercicio práctico y que la población no debe alarmarse. Para silenciar el aviso, basta con leerlo y pulsar el botón “Aceptar” en la pantalla del dispositivo.
Restricciones de tráfico
El Ayuntamiento de La Guancha ha habilitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el Centro de Recepción de Medios en la Avenida Cristóbal Barrios, en las inmediaciones del IES La Guancha y la helisuperficie.
Para garantizar el desarrollo del simulacro, la Policía Local ha anunciado medidas excepcionales:
- Estacionamiento prohibido: No se podrá aparcar en el entorno de la plazoleta Ángeles Machado ni en la Avenida Cristóbal Barrios.
- Cortes puntuales de tráfico: Se verán afectadas las calles Las Eras, Los Alfareros y la Bajada de Las Hayas.
Pese a estas restricciones, los residentes podrán circular siguiendo las indicaciones de los agentes de seguridad.
La operativa contempla no solo el despliegue de medios técnicos, sino también el ensayo real de evacuación preventiva y confinamiento de parte de la población en el área de El Farrobo.
Coordinación de autoridades
El simulacro contará con la supervisión de la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez; el director insular de Seguridad, Iván Martín; el jefe de servicio de Protección Civil, Néstor Padrón, y el alcalde de La Guancha, Alejandro Herrera.
Aunque el epicentro de la actividad se sitúa en La Guancha, la señal de radiofrecuencia del 112 Canarias podría alcanzar dispositivos en San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos y La Orotava.
Este ensayo supone un paso en la estrategia insular para afrontar con garantías futuras emergencias forestales y asegurar la protección de los núcleos poblacionales más vulnerables del norte de Tenerife.