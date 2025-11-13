Tenerife se prepara para un atentado con un agresivo químico gracias a un simulacro de la Guardia Civil

La Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, participa en un ejercicio/simulacro sobe un atentado Nuclear, Radiológico, Biologico y Químico (NRBQ), organizado por la UCO-NRQB perteneciente al Servicio de Desactivación de Explosivos, que se encuentra incluído en el programa anual de ejercicios de la Dirección General de la Guardia Civil.
Este tipo de simulacros se realizan con la finalidad de evaluar, analizar y estudiar la coordinación y actuación de las unidades que pertenecen al sistema NRBQ de la Guardia Civil para posteriormente poder llevar a cabo un juicio crítico.
En este ejercicio los agentes se prepararon para simular una supuesta operación en la que se sospechaba de una posible amenaza de atentado con un agresivo químico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las diferentes unidades que participaron: Unidad de Seguridad Ciudadana de esta Comandancia (USECIC), Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX) y Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) nº 8 de Canarias, realizaron un importante despliegue operativo en el exterior del domicilio donde supuestamente preparaban los agresivos químicos.
Así se desarrolló el ejercicio del atentado
Conforme al dispositivo establecido, los agentes especializados de cada una de las unidades participantes, supervisados técnicamente y en todo momento por agentes del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, accedieron a la vivienda de forma escalonada, conforme a la capacidad de atención dependiendo del tipo de agresivo.
Tras un primer análisis de la amenaza, se realizaron las primeras gestiones con el objetivo de averiguar el tipo de agresivo al que podían enfrentarse. Posteriormente, se procedió a perimetrar la zona, activar un control de accesos y establecer una estación de descontaminación, para que los agentes de las diferentes unidades accedieron al interior de la vivienda ordenadamente dependiendo del nivel de especialización y del tipo de función que se dirigían a realizar.
Conforme a ello, tras acceder los primeros agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la USECIC, y teniendo en cuenta la gravedad de la situación solicitaron apoyo del GRS número 8 de Canarias, que se desplazó al lugar, mientras se tomaban muestras, recogían indicios, sellaban el acceso a la dependencia y descontaminaba la zona de la amenaza de atentado.