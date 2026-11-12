Aparatoso vuelco en la TF-5: una mujer trasladada grave al hospital

Una mujer ha resultado herida de carácter grave tras sufrir un accidente de tráfico en Tenerife durante la mañana de este jueves, 12 de noviembre. El turismo en el que circulaba volcó en la salida de la autopista TF-5 hacia Santa Úrsula, lo que obligó a movilizar a varios recursos de emergencias.
El incidente se produjo sobre las 10.52 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del vuelco de un vehículo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
La conductora logró salir del vehículo volcado
A la llegada de los bomberos, la mujer que ocupaba el turismo había conseguido salir por sus propios medios, por lo que no fue necesario realizar maniobras de excarcelación.
Los efectivos del Consorcio de Bomberos procedieron a asegurar el vehículo accidentado para evitar nuevos riesgos en la zona.
Por su parte, el personal sanitario del SUC asistió a la afectada, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la atención.
Tras ser estabilizada, fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde quedó bajo atención médica.
La Guardia Civil investiga el accidente
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acudieron también a la salida de la TF-5 hacia Santa Úrsula y realizaron las actuaciones correspondientes.
La Guardia Civil y la Policía Local se encargaron de elaborar el atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco.
Por el momento, el 112 de Canarias no ha facilitado información sobre las causas del accidente en la autopista del norte de Tenerife.