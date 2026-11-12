Buscan a Daniel, desaparecido en Canarias desde septiembre

La Policía Nacional busca a Daniel O.C., un joven de 25 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el día 3 de septiembre de 2026.
El joven, de constitución física delgada, mide 1,80 centímetros y tiene los ojos de color marrón, con pelo negro y liso, según ha informado la Policía Nacional.
Por ello, solicitan a aquellas personas que tengan información de él que contacte con la Policía Nacional a través del 091 o a la Guardia Civil llamando al 062.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.