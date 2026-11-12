La borrasca Charles deja más de 400 incidencias en Canarias: desprendimientos, inundaciones y cortes de luz

El paso de la borrasca Charles por Canarias ha dejado un balance de 441 incidentes que requirieron la intervención de los servicios de emergencias, con Tenerife como la Isla más afectada. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió 10.438 llamadas entre la tarde del martes y la mañana de este jueves, 12 de noviembre, un 16% más de lo habitual.
Según ha informado el Gobierno de Canarias, Tenerife concentró 199 incidentes, seguida de Gran Canaria, con 108, y La Palma, con 83. Los desprendimientos, los problemas en el suministro eléctrico y las acumulaciones de agua figuran entre las principales consecuencias del temporal.
El balance se produce después de que las autoridades autonómicas dieran por finalizadas las alertas por viento y lluvia. Sin embargo, continúan activas las prealertas por desprendimientos e inundaciones, por lo que se mantiene el llamamiento a la precaución.
Más de 10.400 llamadas al 112 durante el paso de Charles
La actividad del 112 Canarias aumentó considerablemente durante las 38 horas comprendidas entre las 18.00 horas del martes 10 de noviembre y las 08.00 horas del jueves 12.
Durante ese periodo, las salas operativas recibieron 10.438 llamadas, lo que supone un incremento del 16% respecto al periodo de referencia utilizado por el Gobierno autonómico, correspondiente a los días 27 y 28 de octubre.
También se gestionaron 4.904 demandas de asistencia, un 12,1% más, mientras que las relacionadas con emergencias y urgencias alcanzaron los 3.364 registros, con un incremento del 17,4%.
De toda esa actividad, 441 incidentes estuvieron directamente relacionados con Charles y necesitaron la movilización de recursos de seguridad y emergencias.
El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha explicado que el temporal tuvo una repercusión importante en las infraestructuras, las carreteras y los servicios básicos, lo que exigió una intensa coordinación de los equipos de intervención.
Tenerife concentra el mayor número de incidentes
El balance del 112 sitúa a Tenerife a la cabeza de las incidencias vinculadas a la borrasca, con 199 intervenciones, principalmente en Granadilla de Abona, Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife y Los Realejos.
En Gran Canaria se contabilizaron 108 incidentes, especialmente en Gáldar, Santa María de Guía, Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana.
Por su parte, La Palma registró 83 incidentes, con mayor incidencia en Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Villa de Mazo, donde las precipitaciones fueron persistentes.
En el resto del Archipiélago, la actividad fue menor. El 112 gestionó 25 incidentes en Fuerteventura, 14 en Lanzarote, siete en La Gomera y cinco en El Hierro.
Desprendimientos, cortes eléctricos y problemas de tráfico
La mayor parte de las actuaciones, concretamente 278, fueron asistencias técnicas relacionadas con desprendimientos de piedras o tierra sobre las carreteras, problemas en suministros básicos y achiques de agua en viviendas y espacios públicos.
Además, se contabilizaron 131 incidencias de seguridad, principalmente vinculadas a vehículos y problemas de circulación por obstáculos en las calzadas.
En Tenerife, los bomberos también intervinieron en más de una decena de avisos por caídas de árboles, desprendimientos de planchas y vallas de obra, así como desplomes de letreros y postes eléctricos.
Una de las actuaciones tuvo lugar el miércoles por la noche en Santiago del Teide, donde el viento provocó el desprendimiento de parte de una fachada.
Los bomberos aseguraron y señalizaron la estructura para evitar riesgos en la vía, con la colaboración de voluntarios de Santiago del Teide y agentes de la Policía Local.
Tenerife desactiva el PEIN, pero mantiene algunas restricciones
El Cabildo de Tenerife ha desactivado este jueves el Plan de Emergencia Insular de Tenerife (PEIN), después de que finalizara la situación de inestabilidad meteorológica y Aemet dejara de mantener avisos de riesgo para la Isla.
Con esta decisión, quedan sin efecto las restricciones generales establecidas el martes. Sin embargo, permanecen algunas limitaciones de acceso por motivos de seguridad.
En concreto, continúan cerradas al tráfico de vehículos a motor las pistas forestales de las cumbres de Garachico, El Tanque, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Vilaflor y Granadilla de Abona.
También permanece cerrado el Barranco de Masca, cuya reapertura dependerá de que se comprueben las condiciones de seguridad.
El Cabildo ha informado de que sus servicios registraron 225 incidencias de competencia insular hasta las 06.00 horas del jueves.
Granadilla de Abona acumuló 39 actuaciones, seguida de Icod de los Vinos, con 23; Arona, con 18; La Laguna, con 14; y Los Realejos, con 13.
Este balance insular responde a un ámbito de actuación diferente al del 112 Canarias, que contabilizó 199 incidentes relacionados con el temporal en Tenerife. Por tanto, ambas cifras no deben sumarse.
Canarias mantiene las prealertas por desprendimientos e inundaciones
Aunque las alertas meteorológicas por viento y lluvia han finalizado, el Gobierno de Canarias mantiene dos medidas preventivas.
Por un lado, continúa la prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA) por riesgo de desprendimientos.
Por otro, sigue activa la prealerta del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones (PEINCA), ante posibles inundaciones costeras, pluviales y fluviales.
La Dirección General de Emergencias ha pedido a los ciudadanos que respeten las restricciones establecidas por los ayuntamientos y cabildos y sigan las recomendaciones de las autoridades.
El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, ha destacado la colaboración ciudadana durante el temporal y la importancia de mantener las medidas de autoprotección para reducir los riesgos derivados de la borrasca.