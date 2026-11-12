La Laguna se adelanta a los juzgados para intentar frenar los desahucios

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha un nuevo protocolo para intentar frenar los desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad. La principal novedad consiste en adelantar a los juzgados los informes sociales de los afectados, sin esperar a que sean solicitados, con el objetivo de agilizar las medidas de protección.
El Consistorio ha presentado este jueves, 12 de noviembre, el procedimiento a la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), durante una reunión destinada a reforzar la coordinación entre los servicios municipales, las entidades sociales y la Administración de Justicia.
La iniciativa se apoya en las posibilidades que ofrece el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, conocido como decreto Maricarmen, que ha sido convalidado este mismo jueves por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
La Laguna adelanta los informes para intentar detener los desahucios
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha dado instrucciones para aplicar todas las medidas permitidas por la legislación vigente con el fin de proteger a las personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Para ello, la Concejalía de Bienestar Social y la empresa pública Muvisa están realizando un seguimiento de los casos de familias y personas que podrían enfrentarse próximamente a una orden de desahucio.
El nuevo procedimiento introduce un cambio en la comunicación con los órganos judiciales.
Hasta ahora, los servicios municipales podían esperar a recibir una petición del juzgado para remitir los informes de vulnerabilidad. Con el protocolo presentado este jueves, el Ayuntamiento envía esa documentación de manera anticipada, facilitando que la Justicia disponga de información sobre la situación social y económica de las personas afectadas.
Esta actuación pretende agilizar la valoración de cada caso y favorecer la aplicación de los mecanismos legales que correspondan.
Según ha informado el Consistorio, La Laguna ya ha utilizado las posibilidades previstas en el real decreto-ley para detener un lanzamiento que estaba previsto en octubre.
Qué establece el nuevo decreto para proteger a las familias vulnerables
El Real Decreto-ley 29/2026 introduce medidas para reforzar la protección de las personas que afrontan procedimientos de desahucio y carecen de una alternativa habitacional.
Entre sus disposiciones contempla la posibilidad de suspender determinados lanzamientos cuando se acrediten los requisitos legales de vulnerabilidad.
La norma distingue diferentes situaciones en función de las características del procedimiento y de quién sea la parte demandante. Por tanto, no supone una paralización automática de todos los desahucios.
En determinados supuestos, el decreto contempla medidas de suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030. También introduce mecanismos para facilitar alternativas habitacionales y proteger a arrendatarios vulnerables en procedimientos por impago.
La nueva legislación fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre y entró en vigor al día siguiente. Su convalidación este jueves permite mantener su vigencia.
El Ayuntamiento busca mayor coordinación con los juzgados
La concejala de Bienestar Social, María Cruz, y la directora del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, Rosa Ana García Gaviño, han explicado el protocolo a la presidenta de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, Inma Évora.
Durante el encuentro también se han analizado los recursos municipales de emergencia habitacional y las alternativas disponibles para las familias afectadas.
El Ayuntamiento pretende ampliar la colaboración con el Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Administración de Justicia, de manera que los distintos organismos puedan intervenir de forma coordinada.
El objetivo es estudiar cada situación antes de que se ejecute el lanzamiento y comprobar qué medidas legales o recursos habitacionales pueden aplicarse.
Además, el Consistorio ha remitido un oficio al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para comunicar la situación de vulnerabilidad de determinados casos que actualmente están siendo objeto de seguimiento.
Esta comunicación busca reforzar la cooperación con el Gobierno de Canarias, administración competente en materia de vivienda en el Archipiélago.
La Laguna pretende así anticiparse a los procedimientos judiciales y mejorar la respuesta institucional ante las situaciones de emergencia habitacional, aunque la suspensión efectiva de cada desahucio dependerá de los requisitos legales y de las resoluciones judiciales correspondientes.