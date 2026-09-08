La Laguna toma la delantera en Canarias con una medida pionera sobre el precio de la vivienda: “Marca un antes y un después”

El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna (ULL) han formalizado el acuerdo para crear el primer Observatorio Local de la Vivienda de Canarias. Esta herramienta técnica e independiente ofrecerá un análisis continuo sobre los precios del alquiler, compraventa, la disponibilidad de inmuebles y la presión turística en la Isla.
El proyecto se canaliza a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL) y cuenta con una inversión municipal plurianual de 106.991,98 euros. Su puesta en marcha da cumplimiento al acuerdo respaldado por el Pleno municipal el pasado mes de marzo.
Este diagnóstico resultará determinante para aplicar las exigencias de la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda. La normativa impone la elaboración previa de una memoria técnica rigurosa y contrastada antes de evaluar medidas de intervención en el mercado, como la posible declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
Qué datos analizará el nuevo observatorio
El Observatorio cruzará información procedente de gestores residenciales, plataformas de alquiler vacacional, registros públicos y la propia Agencia Tributaria. El objetivo consiste en superar la dispersión de las estadísticas actuales, que suelen combinar series temporales desiguales o desfasadas.
Entre las principales variables que analizará la investigación destacan:
- Evolución de los precios de compraventa y arrendamiento.
- Volumen real de vivienda vacía y oferta de alquiler vacacional.
- Porcentaje de renta que los hogares destinados al pago de vivienda o hipoteca.
- Tipología de tenencia por barrios y proyecciones demográficas.
El organismo elaborará informes semestrales de carácter público, mantendrá un portal web informativo y organizará jornadas de debate con agentes económicos, sociales y académicos.
Diagnóstico por barrios para tomar decisiones
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó en la firma del convenio que la iniciativa marca un punto de inflexión en la gestión municipal. “La ciudadanía necesita políticas basadas en evidencia, no en percepciones. Este convenio nos permitirá trabajar con datos homogéneos, comparables y actualizados para generar un mapa real de la evolución del mercado residencial”, afirmó.
Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Adolfo Cordobés, recalcó que la herramienta permitirá salvar las limitaciones técnicas actuales. Esta solidez analítica resultará indispensable para garantizar que las futuras decisiones públicas cuenten con plena seguridad jurídica y metodológica.
Ciencia al servicio del acceso a la vivienda
El rector de la ULL, Francisco García, subrayó el compromiso de la institución académica con los problemas estructurales del Archipiélago. García explicó que el Observatorio constituye un ejemplo directo de cómo la investigación científica y la metodología universitaria pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población local.
Con este paso, La Laguna se sitúa a la cabeza de la gestión pública del suelo y la vivienda en Canarias, dotándose de una estructura científica orientada a evaluar las dinámicas del mercado antes de ejecutar nuevas medidas regulatorias.