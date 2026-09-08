Cobran el doble que la media nacional: así es el perfil del extranjero que compra casa en Canarias

Canarias se sitúa como la quinta comunidad autónoma española donde los compradores extranjeros solicitan más préstamos para la adquisición de vivienda, concentrando el 6,3% del total de las peticiones en el país. Así lo certifica el último informe del bróker hipotecario de Idealista, correspondiente al segundo trimestre del año.
El mercado inmobiliario en la Isla y en el conjunto del Archipiélago continúa atrayendo el interés del comprador internacional, situándose solo por detrás de la Comunidad Valenciana (32,3%), Andalucía (19,9%), Cataluña (14%) y Madrid (6,5%). El empuje de las zonas costeras contrasta con el perfil del comprador nacional, que focaliza la demanda de financiación principalmente en Madrid y Barcelona.
Alemanes y británicos lideran la compra de vivienda
En el conjunto del territorio nacional, los ciudadanos procedentes de Alemania representan el 15,6% de las solicitudes de financiación realizadas por no residentes. Por detrás de los germanos se sitúan los compradores del Reino Unido, con un 10,6%, y los de Suiza, que acumulan el 9,4% de las peticiones. El listado de las diez principales nacionalidades lo completan Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, Suecia e Italia.
A nivel general, la financiación requerida por ciudadanos extranjeros representó el 3% de la demanda total intermediada por el bróker del portal inmobiliario entre abril y junio. En este mismo periodo, la solicitud de préstamos para vivienda habitual supuso el 81,8% del total, mientras que las segundas residencias alcanzaron el 8,9%.
Ingresos que duplican la media nacional
El perfil económico del comprador extranjero que busca financiación en España muestra una capacidad adquisitiva sensiblemente superior a la local. La renta disponible de estos hogares alcanza un promedio de 6.779 euros mensuales, cifra que duplica la media nacional, fijada en 3.385 euros. En el caso de los solicitantes suizos, la renta familiar media supera los 9.300 euros al mes, seguida de los estadounidenses, con 8.514 euros mensuales.
El precio medio de la vivienda que aspiran a comprar los extranjeros se sitúa en 265.093 euros, un 3,6% más respecto al mismo periodo del año anterior y por encima de la media nacional (207.569 euros). No obstante, el 70% de las peticiones tramitadas corresponde a inmuebles con un valor inferior a los 200.000 euros.
Hipotecas fijas y menor endeudamiento
El estudio constata además un aumento en la edad media de los solicitantes internacionales, que alcanza los 44 años. Al mismo tiempo, se registra una reducción en el porcentaje de financiación solicitado, que baja al 68% del valor del inmueble frente al rango de entre el 71% y el 75% marcado en trimestres anteriores. El nivel de esfuerzo para el pago de la cuota se sitúa en el 23% de sus ingresos, el dato más bajo del último año.
En las operaciones finalmente formalizadas por compradores no residentes, el precio medio de adquisición asciende a 403.000 euros y el importe prestado ronda los 235.000 euros, alcanzando máximos de la serie histórica iniciada en 2022. En cuanto a la modalidad elegida, el tipo fijo domina de manera categórica al acaparar el 85% de las firmas, mientras que el 15% opta por fórmulas mixtas y las hipotecas a tipo variable quedan sin representación en el trimestre.