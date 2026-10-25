La Laguna Tenerife no se fía del peligroso Obradoiro

La Laguna Tenerife buscará esta mañana prolongar su buena racha para acercarse al pleno de triunfos en el mes de octubre, ante un Monbus Obradoiro que llega al Santiago Martín en buena forma.
El combinado aurinegro afronta una nueva jornada de Liga Endesa tras una actuación estelar en Eurocop, con una puntuación histórica donde los de Lakovic registraron 43 puntos en el tercer cuarto, récord de puntos en un cuarto de la historia de la competición y 73 puntos en total en los segundos veinte minutos.
Los canaristas llegan a la quinta jornada de liga sin conocer la derrota en el presente mes de octubre, tras vencer a Unicaja Málaga (75-80) y UCAM Murcia (77-90) a domicilio y a Kosner Baskonia (82-77), con el arreón europeo después de encadenar también dos triunfos, ante Maxima Roma (96-71) y Skyliners Frankfurt (94-104), que han servido para armar de valor y confianza a una plantilla que cada vez se siente más cómoda en este nuevo proyecto.
Llegará al Santiago Martín un Monbus Obradoiro que, a pesar de haber ascendido recientemente a la máxima categoría del baloncesto nacional, ha protagonizado un gran arranque de curso, en el que suman tres victorias, Morabanc Andorra (85-90), iLerna Lleida (91-89) y Recoletas Salud San Pablo Burgos (72-79), en sus primeros cuatro encuentros.
Por ahí van los tiros de un partido en el que los laguneros no quieren tomarse ningún extra de confianza. “Tenemos que asegurar nuestro rebote defensivo entre todos, no solo los hombres grandes, sino que también los exteriores tienen que estar presentes e involucrados”, explicó ayer Lakovic, que también ha alertado del peligro de Childress en el bloqueo directo y de la presencia interior de Soriano, dos de las principales referencias ofensivas del rival.
El entrenador aurinegro reconoció en su rueda de prensa previa al compromiso que su equipo todavía debe mejorar “algunos aspectos” pese a su buen inicio de temporada y recordó que en la primera parte ante Skyliners Frankfurt se evidenció la importancia de “comenzar los partidos con la máxima concentración”, después de una salida “fría” y “lenta” que supieron contrarrestar tras el descanso.
Lakovic destacó que una de las fortalezas de su equipo es la capacidad para “jugar de manera colectiva” y señaló que el equipo “sufre cuando busca soluciones individuales”, por lo que considera necesario “mantener la conexión entre jugadores durante los encuentros”.