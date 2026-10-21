La Laguna Tenerife firma una segunda parte de récord para ganar en Frankfurt (94-104)

La Laguna Tenerife consiguió este miércoles una importante victoria a domicilio frente al Skyliners Frankfurt (94-104) en la cuarta jornada de la EuroCup. Los aurinegros protagonizaron una gran remontada después del descanso, impulsados por un extraordinario tercer cuarto en el que anotaron 43 puntos. Kyle Guy, con 26 tantos, y Vince Hunter, con 21, fueron los principales protagonistas del tercer triunfo europeo del conjunto dirigido por Jaka Lakovic.
El encuentro comenzó con dificultades para los tinerfeños, que afrontaban el compromiso con las ausencias de Héctor Alderete y Xabi López-Arostegui. El equipo alemán impuso su ritmo desde los primeros minutos y aprovechó los problemas defensivos de los visitantes para tomar la iniciativa en el marcador.
Guy intentó mantener al Canarias en el partido con dos triples en sus primeros lanzamientos, pero el conjunto local encontró una respuesta inmediata. Thompson, Mintz y Pape lideraron el ataque del Frankfurt, que consiguió abrir una diferencia de nueve puntos (17-8) cuando todavía restaban cuatro minutos para finalizar el primer periodo.
Los aurinegros no terminaban de encontrar soluciones ofensivas y tampoco conseguían frenar las acciones de su rival. El primer cuarto concluyó con un 22-14 favorable a los alemanes, que habían aprovechado su acierto exterior para controlar el inicio del choque.
La Laguna Tenerife mejoró sus prestaciones en el arranque del segundo periodo y llegó a situarse a solo dos puntos (24-22). Sin embargo, cuando parecía que los visitantes comenzaban a recuperar terreno, el Frankfurt encadenó un parcial de 9-0 que volvió a complicar la situación.
El conjunto de Lakovic sufrió especialmente en la lucha por el rebote, mientras su rival encontraba mejores opciones de lanzamiento. La diferencia llegó a alcanzar los catorce tantos (41-27) antes de que ambos equipos se marcharan a los vestuarios con un 43-31 en el marcador.
Las estadísticas reflejaban las dificultades del Canarias durante la primera mitad. Los aurinegros únicamente habían convertido cuatro de sus 18 intentos de tres puntos y cedían en el rebote por 21 a 15. Guy, con diez tantos, era su máximo anotador, mientras que Marcelinho Huertas todavía no había conseguido estrenarse.
En el Frankfurt, Mintz destacaba con 15 puntos y se había convertido en uno de los principales problemas para la defensa visitante.
Un tercer cuarto espectacular cambia el partido
La reanudación ofreció una imagen completamente diferente del equipo tinerfeño. El Canarias elevó su intensidad, comenzó a circular el balón con mayor fluidez y encontró el acierto que le había faltado durante los primeros veinte minutos.
Kyle Guy asumió nuevamente el protagonismo y anotó dos triples que devolvieron a los aurinegros a la pelea. La diferencia se redujo rápidamente hasta que La Laguna Tenerife consiguió darle la vuelta al marcador (48-49) cuando todavía quedaban seis minutos para finalizar el tercer cuarto.
El Frankfurt intentó recuperar el control, pero los visitantes habían encontrado su mejor versión. Guy continuó castigando desde el perímetro y Vince Hunter comenzó a imponer su presencia cerca del aro, aprovechando las oportunidades generadas por sus compañeros.
El pívot estadounidense, que había tenido una participación más discreta durante la primera mitad, adquirió un papel fundamental en la remontada. Su aportación permitió al Canarias aumentar progresivamente la ventaja hasta alcanzar los doce puntos (57-69).
También Marcelinho Huertas comenzó a tener mayor protagonismo, tanto en la anotación como en la dirección del juego. El brasileño llegó al final del tercer periodo con siete puntos y tres asistencias, contribuyendo al crecimiento ofensivo del equipo.
La Laguna Tenerife firmó un parcial de 23-43 en el tercer cuarto, una diferencia de veinte puntos que transformó por completo el encuentro. Los aurinegros pasaron de perder por doce al descanso a comenzar los últimos diez minutos con ocho de ventaja (66-74).
El Canarias asegura el triunfo en los últimos minutos
El conjunto tinerfeño no se conformó con la remontada y mantuvo su intensidad en el último periodo. Guy continuó siendo una amenaza constante para la defensa alemana, mientras Hunter aportó puntos importantes para conservar la diferencia.
El Canarias volvió a superar la barrera de los diez puntos de ventaja y llegó a situarse catorce por encima (69-83), obligando al Frankfurt a buscar una reacción que nunca terminó de materializarse.
Los locales intentaron acercarse en el marcador, pero los aurinegros supieron responder en los momentos importantes. Mintz, que había sido uno de los jugadores más destacados del encuentro durante la primera mitad, terminó con 20 puntos, insuficientes para evitar la derrota de su equipo.
Con el 86-98 en el tramo final, La Laguna Tenerife tenía el triunfo prácticamente asegurado. Los visitantes mantuvieron el control hasta cerrar el partido con el definitivo 94-104, certificando una victoria de gran valor después de superar un inicio complicado.
Kyle Guy terminó como máximo anotador del Canarias con 26 puntos, cinco triples y seis asistencias, mientras que Vince Hunter completó una destacada actuación con 21 tantos. También contribuyeron al triunfo Tim Abromaitis y Wesley Van Beck, ambos con 13 puntos, y Jaime Fernández, con diez.
El conjunto aurinegro terminó el partido con 15 triples anotados y 26 asistencias, unos registros que reflejan la notable mejoría experimentada después del descanso.
La Laguna Tenerife suma así su tercera victoria en cuatro jornadas de la EuroCup, reforzando su trayectoria en la competición europea después de una actuación en la que supo sobreponerse a sus errores iniciales y terminar imponiendo su capacidad ofensiva.