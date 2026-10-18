La Laguna Tenerife se impone al Baskonia (82-77) en otro partido eléctrico

La Laguna Tenerife volvió a firmar otro partido intenso y eléctrico ante el Kosner Baskonia en el Santiago Martín (82-77). Los de Lakovic volvieron a demostrar que son un equipo temible, con capacidad para defender y atacar y, sobre todo, mantienen ese ADN canaristas en el que nunca se rinden y, además, si tienen acierto en ataque, pueden ganar a cualquiera.
La Laguna Tenerife, mejor
Muchos errores en al La Laguna Tenerife en lanzamientos cómodos en el arranque de partido (6-6). Los canaristas lograron sacar la segunda personal a Faried justo cuando llegaban al (13-8).
La Laguna Tenerife hizo un gran trabajo defensivo, con mucho ritmo y una velocidad endiablada desde que tenía la bola en su poder. Pese a que Baskonia mejoró con Spagnolo en pista, el Canarias era mejor al acabar el primer cuarto (25-18).
Mejora Baskonia
Un parcial de 0-6 de Baskonia llevó el duelo a un tiempo muerto local. Los de Lakovic fallaban muchos balones debajo del aro. Quedaban más de siete minutos para el final.
Con tantos errores, con solo nueve puntos anotados, el Baskonia se puso por delante a falta de un minuto (34-36). Los vitorianos habían mejorado en defensa. Pero este último minuto resultó ser el mejor de esta manga para La Laguna Tenerife, que se marchó al descanso por delante (39-36).
Los locales resisten
Las pérdidas de balón por parte de La Laguna Tenerife fueron desesperantes (48-52) sumados a los errores en el tiro. Baskonia no estaba mucho mejor, pero le daba para ir rascando sus máximas diferencias hasta el momento (48-52).
El Canarias metió 15 tantos y perdió siete balones en este cuarto, para permitir al Baskonia marcharse con 54-60. Es verdad que los vascos no habían logrado tener demasiado acierto, pero era mejor que su oponente.
Apoteósico
Kyle Guy, genio y figura, metió cinco puntos de forma consecutiva (59-60) pero en menos de dos minutos, el Canarias había cometido cuatro faltas.
Entre Guy, Hunter y Marce dieron la vuelta a las cosas. Del 65-65 se paso al 79-71 con un baloncesto, otra vez, brillante por momentos, atrevido, intenso… Pese a que los canaristas se quejaron de algunas decisiones arbitrales.
Los vascos iban a vender cara su derrota, pero La Laguna Tenerife logró cerrar el partido con 82-77 en otro partido eléctrico de los de Lakovic.