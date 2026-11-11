La Laguna Tenerife cierra una primera vuelta casi perfecta ante el Siauliai (71-86)

La Laguna Tenerife cerró este miércoles una primera vuelta de la Eurocopa casi perfecta en su visita al Siauliai Basketball lituano (71-86) y consiguió su sexta victoria en siete partidos de la competición continental.
Las imprecisiones marcaron el primer cuarto, que concluyó con un 15-17 y un porcentaje de tiro muy pobre de ambos equipos, con un cero de cinco en triples que firmaron los dos protagonistas.
En el segundo, La Laguna Tenerife empezó a entonarse un poco más y logró una distancia considerable que rubricó con un triple de Abromaitis que dejó un 27-38 en el electrónico al descanso.
El equipo lituano mejoró tras el paso por los vestuarios, pero no lo suficiente para soñar con la remontada, y el partido llegó al último cuarto con una distancia de 13 puntos favorable al conjunto español.
La Laguna Tenerife jugó con criterio el último cuarto y supo gestionar su ventaja ante un conjunto lituano que nunca puso en peligro el triunfo visitante.
Ficha técnica:
71 – Siauliai (15+12+23+21): Fofana (5), Pacevicius (11), Jarumbauskas (5), McKnight (10), Romancenko (10) -inicial-, Henderson Jr (12), Nicholson (6), Reid (2), Lukosiunas (0), Venskus (4), Caffey (4), Civilis (2).
86 – La Laguna Tenerife (17+21+25+23): TJ Bamba (13), Guy (11), Fitipaldo (10), Shermadini (13), Doornekamp (3) -inicial-, Fernández (7), Van Beck (6), Abromaitis (5), Sangare (0), Hunter (13), Alderete (2), Kurucs (3).
Árbitros: Seffi Shemmesh, Christian Theis y Christopher Lemaire.
Incidencias: partido de la séptima jornada de la Eurocopa disputado en el Siauliai Arena.