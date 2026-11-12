Dos accidentes complican el tráfico en la TF-1: un camión pierde su carga y cuatro coches se ven implicados

La autopista TF-1, en Tenerife, registra en estos momentos dos accidentes de tráfico a la altura de Abades y Parque de la Reina, que han obligado a intervenir a los servicios de emergencia. Los incidentes está provocando retenciones, aunque no se han registrado heridos en ninguno de los dos sucesos.
El primero de los accidentes se ha producido a la altura de Abades, en el municipio de Arico, según ha informado Televisión Canaria, donde un camión ha perdido parte de la carga que transportaba, provocando dificultades para la circulación y retenciones en la autopista.
El segundo incidente se ha registrado en las inmediaciones de Parque de la Reina, en Arona, donde cuatro turismos se han visto implicados en un accidente.
A pesar de las circunstancias, ninguno de los dos siniestros ha dejado personas heridas, según la información disponible hasta el momento.
Los servicios de emergencia trabajan actualmente en ambos puntos de la TF-1 para atender las incidencias y restablecer la normalidad en la circulación.
Por el momento, no han trascendido las causas de los accidentes ni el alcance de las retenciones.