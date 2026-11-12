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Maniata y golpea al dueño de un bar de La Laguna: la Policía Nacional lo ha detenido

El detenido se llevó unos 700 euros, décimos de la Lotería de Navidad y la recaudación de unas máquinas tragaperras que destrozó
Maniata y golpea al dueño de un bar en La Laguna: la Policía Nacional lo ha detenido
Los agentes que acudieron al establecimiento encontraron al propietario maniatado y con lesiones graves por todo el cuerpo. Policía Nacional
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La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un violento atraco en un bar de La Laguna, concretamente de su casco histórico, donde presuntamente propinó una brutal paliza al propietario, lo dejó prácticamente inconsciente y lo maniató con bridas para robar el dinero del establecimiento. La víctima permaneció 17 días hospitalizada debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre, cuando el sospechoso accedió al local y comenzó a golpear violentamente al dueño. Tras reducirlo, lo inmovilizó con bridas y destrozó las máquinas tragaperras para apoderarse de su recaudación, según ha informado la Policía Nacional.

Los agentes que acudieron al establecimiento encontraron al propietario maniatado y con lesiones graves por todo el cuerpo. Su estado obligó a trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado durante 17 días.

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Robó dinero y décimos de la Lotería de Navidad

El presunto atracador consiguió hacerse con aproximadamente 700 euros en efectivo, varios décimos de la Lotería de Navidad y el dinero de las máquinas tragaperras.

La Policía Nacional no ha podido determinar la cantidad exacta sustraída de estas máquinas, ya que quedaron completamente destrozadas durante el asalto.

La investigación resultó especialmente complicada para los agentes por la ausencia de cámaras de seguridad y testigos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

A estas dificultades se sumó el estado de salud de la víctima, que no pudo comunicarse con los investigadores hasta recibir el alta hospitalaria. Esta circunstancia impidió obtener inicialmente una descripción del agresor y conocer cómo se había desarrollado el atraco.

El presunto atracador acaba en prisión

Una vez que el propietario pudo prestar declaración, los investigadores consiguieron reunir la información necesaria para avanzar en las pesquisas e identificar al presunto responsable.

Finalmente, los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones de su domicilio y procedieron a su detención.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso inmediato en prisión por los presuntos delitos de detención ilegal, robo con violencia y lesiones graves.

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