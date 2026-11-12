Grave accidente en la TF-1: chocan tres coches y se produce un atropello

Un accidente en la TF-1, a su paso por San Miguel de Abona, en Tenerife, ha dejado dos hombres heridos, uno de ellos grave, durante la noche de este miércoles, 11 de noviembre. El siniestro se produjo tras una colisión entre tres turismos y un posterior atropello.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias, el incidente tuvo lugar a las 23.11 horas y obligó a movilizar a los servicios sanitarios y de seguridad.
El herido de mayor gravedad es un hombre de 29 años, que sufrió diversos traumatismos. Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo atendieron en el lugar del accidente y, tras estabilizarlo, lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Dos heridos trasladados a centros hospitalarios
El segundo afectado, un hombre de 47 años, presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Después de recibir atención sanitaria, fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del servicio de mantenimiento de carreteras, que se encargaron de señalizar la zona del accidente y limpiar la calzada.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil regularon la circulación e instruyeron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Por el momento, no han trascendido las causas de la colisión ni cómo se produjo el posterior atropello.