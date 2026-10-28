Los jóvenes canarios necesitan el 126,5% de su sueldo para emanciparse en solitario: “Es decir, con sueldo no le llega”

Los jóvenes canarios necesitan destinar el 126,5% de su salario para alquilar una vivienda en solitario, según el informe Observatorio de Emancipación 2025, presentado este miércoles por el Consejo de la Juventud de España.
El informe sitúa la tasa de emancipación juvenil en Canarias (de 16 a 29 años) en el 15,4 %, una de las más bajas de la serie histórica, y atribuye esta situación principalmente al encarecimiento de la vivienda, tanto en alquiler como en compra.
El técnico e investigador del estudio, Manuel Mejías, ha explicado en rueda de prensa que el alquiler medio en las islas alcanzó los 1.224 euros mensuales en 2025, un 8 % más que el año anterior, mientras que los salarios reales de la población joven apenas han crecido un 6 % desde 2008.
“Una persona joven debe de destinar el 126,5 % de su sueldo si quiere alquilar una vivienda en solitario. Es decir, con su sueldo no le llega; tiene que tirar de recursos familiares, quien los tenga, o de otro tipo de mecanismos”, ha afirmado Mejías.
Además, ha indicado que “si una persona joven canaria quiere acceder a una vivienda en propiedad, va a destinar cerca del 85 % de su salario a la cuota hipotecaria” y necesitará destinar 5,5 años de su salario íntegro para la entrada.
Un 13,3 % más de jóvenes emancipados comparten piso
El estudio indica además que casi la mitad de los jóvenes canarios (46,6 %) que viven de alquiler comparten piso y que esta modalidad ha aumentado en 13,3 puntos porcentuales respecto a 2024.
Mejías ha explicado que las mujeres son las que salen antes de casa y que los jóvenes que cuentan con estudios superiores están en “mejor posición de salida”, aunque tiende a retrasarse.
Además, las personas jóvenes que ya han entrado en el mercado laboral -ya sea estando ocupadas o paradas- presentan una mayor emancipación (26,5 %) frente a quienes se encuentran inactivas, en su mayoría estudiando, cuya tasa de emancipación en 2025 fue del 3,8 %.
No obstante, ha advertido de que “el empleo hoy día no protege con la misma intensidad que lo hacía en décadas pasadas, el 25,6 % de las personas jóvenes canarias que están empleadas están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social”.
El investigador ha destacado además que un 28,2 % de las personas jóvenes con vivienda en propiedad la adquirieron sin hipoteca, frente al 13,1 % con hipoteca, mientras que el 24,2 % lo hizo mediante cesión gratuita.
Por otro lado, ha señalado que sin las prestaciones sociales -educativas, de ayuda al alquiler, desempleo, etc-, la pobreza de la juventud emancipada, actualmente situada en un 25,8 % en las islas, ascendería al 39,7 %.
El alquiler como factor de empobrecimiento
La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Sara Villodre, ha advertido de que la situación en Canarias reproduce una tendencia estatal marcada por el acceso limitado a la vivienda.
Según ha expuesto, la tasa de emancipación juvenil en España se situó en 2025 en el 14,5 %, el nivel más bajo desde que comenzaron a elaborarse estos informes en 2006.
“El alquiler se está irguiendo como ese factor de empobrecimiento de muchas personas jóvenes y, de hecho, el riesgo de pobreza aumenta en las personas jóvenes del 25,9 % al 43 % después de pagar esa vivienda”, ha señalado Villodre.
La presidenta del Consejo de la Juventud en Canarias, Eliana Parrilla, ha reclamado a las administraciones públicas políticas de vivienda “con un presupuesto, calendario y resultados que puedan comprobarse” y ha criticado que las ayudas actuales al alquiler “muchas veces llegan tarde y mal”.
“No podemos seguir respondiendo a problemas estructurales con medidas exclusivamente temporales”, ha manifestado Parrilla al agregar que “no necesitamos más anuncios institucionales, políticos, ni que se quede solamente en titulares”.
El Observatorio de Emancipación ha introducido este año un cambio metodológico al sustituir la Encuesta de Población Activa (EPA) en la que se basaba hasta ahora por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), de carácter anual, con el fin de mejorar la comparabilidad y el análisis de las condiciones sociales de la juventud.