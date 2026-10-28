El precio del alquiler ahoga a Canarias: ya no quedan pisos por menos de 700 euros

El segmento más numeroso de viviendas en alquiler en Canarias es el comprendido entre los 1.000 y los 1.500 euros al mes, lo que representa el 44,5% de la oferta, según un análisis de pisos.com.
El 39,4% de la oferta en el mercado del alquiler en España supera los 1.500 euros mensuales, frente al 37% registrado en 2025.
El informe, publicado este miércoles, señala que este segmento de precios de alquiler es el más numeroso del mercado y gana 2,4 puntos porcentuales en un año.
Por su parte, el 24,9% de las viviendas se sitúa entre los 1.000 y los 1.500 euros mensuales, mientras que el 24,6% cuesta entre 700 y 1.000 euros. En el tramo más económico, solo el 11,1% de los inmuebles tiene un precio inferior a los 700 euros al mes. En conjunto, las viviendas de menos de 1.000 euros representan el 35,7% de la oferta, frente al 39% del año anterior.
El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha explicado que la distribución de la oferta muestra que el alquiler de más de 1.500 euros concentra cada vez una mayor proporción de las viviendas disponibles. Al mismo tiempo, el peso de los inmuebles por debajo de los 1.000 euros se reduce, “lo que pone de manifiesto las dificultades para encontrar opciones ajustadas a presupuestos más limitados”.
BALEARES, CATALUÑA Y MADRID CONCENTRAN LA OFERTA DE ALQUILER MÁS CARA
Por comunidades autónomas, el informe apunta a que Baleares encabeza el ‘ranking’ de precios más elevados, con el 89% de los inmuebles por encima de los 1.500 euros mensuales, tres puntos más que en 2025. Cataluña mantiene una elevada concentración en este tramo, con un 68%, mientras que la Comunidad de Madrid registra un 61,8%. En los tres territorios, la oferta de alquiler por debajo de los 700 euros tiene un peso muy reducido: un 0,4% en Madrid, un 4,7% en Cataluña y un 0,4% en Baleares.
La Comunidad Valenciana también destaca por la presencia de alquileres de mayor precio, con un 36,4% de los inmuebles por encima de los 1.500 euros mensuales.
En el extremo contrario se encuentra Extremadura, donde el 45,3% de las viviendas en alquiler cuesta menos de 700 euros mensuales, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas. No obstante, esta proporción ha descendido desde el 56 % de 2025, mientras que el tramo de entre 700 y 1.000 euros ha aumentado hasta el 49,8%. En Castilla-La Mancha, el 25,9% de los inmuebles se sitúa por debajo de los 700 euros y solo el 5,6% supera los 1.500 euros.
RANKING PROVINCIAL: BALEARES Y BARCELONA, LOS MÁS ELEVADOS
El análisis provincial confirma la concentración de la oferta más cara en los mercados insulares, las grandes áreas urbanas y determinadas zonas costeras. Las Islas Baleares lideran el ranking, con un 89% de los inmuebles por encima de los 1.500 euros mensuales, seguidas de Barcelona, con un 76,2%. Madrid alcanza el 61,8% y Málaga, el 61,5%, lo que supone un aumento de 5,5 puntos porcentuales respecto al año anterior en esta última provincia.
En el tramo más asequible, Jaén destaca con un 71% de las viviendas por debajo de los 700 euros mensuales. Le siguen Ciudad Real, con un 46,8%, Cáceres, con un 45,6%, Badajoz, con un 45,1%, y Huelva, con un 43,2%.