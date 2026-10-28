Es oficial: el BOE confirma cambios en las inspecciones de Hacienda a partir de mañana

La Agencia Tributaria aplicará desde este jueves, 29 de octubre de 2026, nuevas instrucciones para elaborar, firmar y entregar las actas de las inspecciones fiscales. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), elimina la obligatoriedad de utilizar modelos oficiales predeterminados y regula cómo deben documentarse estas actuaciones.
El cambio afecta a la forma en que Hacienda recoge los resultados de sus inspecciones y establece las condiciones para firmar las actas electrónicamente, tanto de manera presencial como a distancia.
La resolución de 19 de octubre de 2026, publicada este miércoles, sustituye a la normativa de 2007 que regulaba los modelos oficiales de estos documentos.
Qué cambia en las inspecciones de Hacienda desde el 29 de octubre
La principal novedad es que las actas de inspección ya no tendrán que ajustarse a los antiguos modelos oficiales predeterminados. Hacienda explica que esta obligación había perdido su fundamento normativo tras la modificación del reglamento tributario en 2017. La nueva resolución adapta las instrucciones administrativas a esa situación e incorpora las condiciones técnicas para elaborar los documentos.
A partir de ahora, las actas deberán confeccionarse mediante los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria, respetando los requisitos de contenido establecidos por la legislación.
Esto no significa que Hacienda pueda elaborar documentos sin seguir unas reglas. Las actas continuarán incluyendo la identificación del contribuyente, los datos de la inspección, los hechos comprobados y, cuando corresponda, la propuesta de liquidación.
Las páginas deberán estar numeradas consecutivamente y cada acta contará con un número único de identificación.
Las inspecciones podrán documentarse y firmarse por videoconferencia
Otro de los aspectos destacados es la regulación expresa de la firma electrónica de las actas de inspección, que podrá realizarse de distintas maneras. Cuando el contribuyente acuda presencialmente, podrá utilizar los dispositivos electrónicos habilitados por Hacienda.
También se contempla la firma a distancia mediante la sede electrónica de la Agencia Tributaria, utilizando sistemas de videoconferencia u otros medios similares.
Para ello deberán garantizarse la comunicación simultánea de imagen y sonido, la interacción entre ambas partes y la transmisión segura de los documentos. La modalidad a distancia requiere la conformidad del contribuyente y que la Administración decida utilizarla.
La resolución mantiene, además, la posibilidad de recurrir a la firma manuscrita cuando no puedan emplearse los procedimientos electrónicos previstos.
Los tres tipos de actas que seguirá utilizando Hacienda
La normativa mantiene las tres modalidades de actas que se utilizan para documentar los resultados de una inspección tributaria:
- Actas de conformidad (A01): cuando el contribuyente acepta los hechos y la propuesta de liquidación formulada por Hacienda.
- Actas de disconformidad (A02): cuando rechaza la propuesta, se niega a firmar el documento o no comparece en la fecha establecida.
- Actas con acuerdo (A11): cuando la Administración y el contribuyente alcanzan un acuerdo en determinados supuestos previstos por la Ley General Tributaria, como valoraciones que no pueden cuantificarse con certeza.
Esta clasificación no cambia con la nueva resolución. Lo que se actualiza es la forma de confeccionar y tramitar los documentos.
Qué sucede si un contribuyente se niega a firmar
La resolución también establece cómo debe actuar Hacienda cuando una persona rechaza firmar un acta de inspección. En estos casos, el documento podrá ser firmado únicamente por los funcionarios actuantes y deberá dejar constancia de la negativa.
Si el contribuyente comparece, pero se niega a suscribir el acta, esta se considerará notificada conforme a las disposiciones legales aplicables.
Cuando no comparezca, la Agencia Tributaria deberá remitirle un ejemplar por un medio que permita asegurar la eficacia de la actuación inspectora. En los supuestos de conformidad o acuerdo que den lugar a una cantidad pendiente de ingreso, Hacienda facilitará la documentación necesaria para realizar el pago, en las condiciones previstas por la resolución.
Cómo afecta esta medida a los contribuyentes de Canarias
Las nuevas instrucciones se aplican a las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, también en sus delegaciones de Canarias. Por tanto, afectan a la documentación de las inspecciones que correspondan a este organismo, tanto para particulares como para empresas y autónomos.
La resolución no modifica los tipos impositivos, no establece nuevas sanciones ni amplía las facultades de inspección. Tampoco supone, por sí misma, un cambio en la gestión de los tributos propios de la Hacienda autonómica canaria. Su objetivo es actualizar las reglas de elaboración, firma, contenido y entrega de las actas, sin alterar las garantías que reconoce la legislación tributaria.
Las nuevas instrucciones entran en vigor el jueves 29 de octubre de 2026, un día después de su publicación en el BOE.