Muere Patrick Stewart a los 86 años, el capitán Picard de ‘Star Trek’ y profesor X de ‘X-Men’

El actor británico Patrick Stewart ha muerto a los 86 años en su domicilio de Los Ángeles, tras padecer alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy. Su fallecimiento, ocurrido el miércoles 28 de octubre, ha sido confirmado por su portavoz. Stewart alcanzó fama mundial por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men.
La noticia se ha conocido este jueves, 29 de octubre, mediante un comunicado difundido por su entorno. El intérprete pasó sus últimos momentos acompañado de familiares y amigos, bajo el cuidado de su esposa, la cantante Sunny Ozell.
De Shakespeare a convertirse en el capitán Picard de Star Trek
Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire (Reino Unido), Stewart desarrolló una carrera artística que se extendió durante más de seis décadas.
Sus primeros grandes éxitos llegaron en el teatro británico. En 1966 se incorporó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde consolidó su formación como intérprete clásico y participó en numerosas producciones de obras de William Shakespeare.
La fama internacional llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation.
Durante siete temporadas, hasta 1994, interpretó al comandante de la nave Enterprise, un personaje caracterizado por su capacidad de liderazgo, inteligencia y sentido de la responsabilidad.
El éxito de la serie permitió que Stewart continuara dando vida a Picard en distintas películas de la franquicia. Décadas después volvió a interpretar al personaje en Star Trek: Picard, estrenada en 2020 y concluida en 2023.
Su papel como profesor X en la saga X-Men
La carrera de Stewart experimentó otro impulso internacional en el año 2000, cuando interpretó por primera vez al profesor Charles Xavier, también conocido como profesor X, en la adaptación cinematográfica de X-Men.
Su personaje era el fundador de una escuela para jóvenes mutantes y uno de los principales defensores de la convivencia entre humanos y mutantes.
Stewart retomó el papel en distintas entregas de la saga, incluida Logan (2017), donde compartió protagonismo con Hugh Jackman.
También participó en Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), dentro del universo cinematográfico de Marvel.
Su trayectoria en estas dos grandes franquicias le permitió conectar con varias generaciones de espectadores, aunque mantuvo su vinculación con los escenarios teatrales.