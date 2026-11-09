Adrià Monés analiza mañana en TEA las coproducciones internacionales y sus claves

Las VI Jornadas de Cine Fuera de Campo abordarán este martes las claves de las coproducciones internacionales de la mano de Adrià Monés, productor y director general de Fasten Films. Con el título Tendencias y experiencias en las coproducciones internacionales, el profesional compartirá su experiencia en el desarrollo y financiación de proyectos cinematográficos entre distintos países, así como los criterios que sigue su productora para seleccionar las propuestas en las que participa.
La clase magistral tendrá lugar de 16.00 a 18.00 horas en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, y forma parte de la segunda semana de este programa de especialización cinematográfica. Monés analizará cómo se articula el salto a la coproducción internacional, qué factores determinan la implicación de una productora en un proyecto y cuáles son las tendencias actuales del sector.
La jornada continuará, de 19.00 a 22.30 horas, con la proyección de The End of It (2025), de María Martínez Bayona, rodada en Canarias y protagonizada por Gael García Bernal y Rebecca Hall, junto a las actrices canarias Alba Tonini y Aïda Ballmann. La sesión incluirá una presentación y un coloquio con Adrià Monés, productor del film, moderado por Adrián González, de la Escuela de Cine Fuera de Campo.
Trama futurista
La película, estrenada en la selección oficial del Festival de Cannes de 2026 y proyectada también en Sitges, plantea una sociedad futurista en la que el envejecimiento tiene cura y la muerte es opcional. Claire, una artista de 250 años, decide poner fin a su vida, una decisión que abre un conflicto familiar y lleva a la cinta a reflexionar sobre la muerte, la creatividad y las relaciones humanas.
Monés dirige Fasten Films, productora con sedes en Barcelona, Madrid y Canarias, y ha participado en más de 20 películas presentadas en festivales como San Sebastián, Miami o Málaga. En Filmax fue productor ejecutivo y director de coproducciones, con títulos como la saga REC y Musa, de Jaume Balagueró.
En 2026 se convirtió en el primer productor español en situar tres películas en la selección oficial de Cannes en una misma edición: The End of It, La más dulce, de Laïla Marrakchi, y Rehearsals for a Revolution, de Pegah Ahangarani. Este último documental obtuvo el premio L’Œil d’or y fue elegido por Reino Unido como candidato a los Óscar.