Canarias Improvisa suma dos talleres con Ignacio López y Omar Argentino

El V Festival Canarias Improvisa incorpora dos talleres de formación dirigidos a personas adultas interesadas en profundizar en la improvisación teatral, que estarán impartidos por los improvisadores Ignacio López y Omar Argentino en la escuela Imprudentes Teatro.
López ofrecerá Despacito este viernes, 13 de noviembre, de 16.00 a 19.00 horas, por 30 euros. La sesión propone trabajar la escucha y la atención a lo que sucede en escena, dando valor a gestos, miradas y silencios. El objetivo es construir escenas desde la calma, sin forzar nuevas ideas y aprovechando los elementos que surgen durante la improvisación.
Por su parte, Argentino impartirá Pasión en el acto: telenovela y melodrama, un taller de seis horas que se desarrollará el sábado 14 y el domingo 15, de 10.00 a 13.00 horas, con un precio de 60 euros. La propuesta abordará los códigos narrativos y escénicos de estos géneros, desde sus raíces en la comedia del arte hasta su dimensión audiovisual y su impacto social. Mediante ejercicios prácticos y contenidos teóricos, los participantes explorarán cómo trasladar sus recursos al teatro improvisado.
Las dos actividades están abiertas a personas adultas, con independencia de su experiencia previa. Las inscripciones ya pueden formalizarse en la web canariasimprovisa.com.
El festival celebra en noviembre su quinta edición con una programación de espectáculos y actividades formativas que reúne en Tenerife a profesionales, aficionados y público interesado en la improvisación teatral. La iniciativa está producida por Imprudentes Teatro.